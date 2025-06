Maniobra de emergencia evitó catástrofe en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima

Un vuelo de Copa Airlines con más de 300 pasajeros a bordo estuvo a segundos de una catástrofe aérea en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Todo se dio debido a un error en la coordinación entre el piloto y la torre de control. La maniobra de emergencia del piloto del vuelo Copa 131 evitó una colisión con un avión de KLM. Aquello expuso graves fallas en la comunicación en la terminal aérea de Perú.

El incidente ocurrió durante el aterrizaje del vuelo Copa 131, un Boeing 737 procedente de Panamá. Según datos de FlightRadar24, el avión descendía hacia la pista 16 Izquierda, cerrada por trabajos de mantenimiento, en lugar de la pista asignada. Al mismo tiempo, un avión de KLM se desplazaba por la misma pista, generando una situación de alto riesgo.

Pista del aeropuerto Jorge Chávez estaba inoperativa

La controladora de turno, Jasy Mendoza Guerra, no corrigió el rumbo equivocado del piloto de Copa Airlines, autorizando el aterrizaje sin advertir el error. Audios obtenidos por el dominical Panorama revelan la secuencia crítica. El piloto de Copa 131 anunció: “Copa 131 y el es 16 izquierda”, indicando su trayectoria hacia la pista cerrada. A pesar de repetir esta información varias veces, la torre no emitió corrección ni alerta.

Solo cuando el avión estaba a pocos segundos del suelo, la controladora ordenó: “Copa 131, ascienda de inmediato y mantenga 1500 pies”. El piloto, con calma, respondió: “Ascendemos, abortamos 1500 pies, Copa 131”, ejecutando una maniobra de “ida al aire” para evitar el choque con el avión de KLM. Entre ambos aviones había más de 600 pasajeros.

Empresa le atribuyó la responsabilidad al piloto

El piloto de Copa Airlines reconoció su error al “colacionar” la pista equivocada, pero señaló: “Yo repetí y colacioné la 16 izquierda”, esperando una corrección desde tierra que no llegó. Posteriormente, expresó: “Mil disculpas, gracias”, asumiendo responsabilidad, aunque los audios muestran omisiones claras por parte de la torre.

CORPAC, la empresa operadora del aeropuerto, en su respuesta oficial, atribuyó la responsabilidad únicamente al piloto. Dicha empresa no explicó por qué la controladora no corrigió la trayectoria ni detuvo la operación a tiempo. Este incidente no es aislado para la controladora involucrada, Jasy Mendoza Guerra. Ella estuvo a cargo cuando un camión de bomberos colisionó con un avión de Latam en el mismo aeropuerto, que dejó tres muertos.

Investigación para determinar responsabilidades

Aquel suceso ya había señalado deficiencias en la coordinación y capacidad de reacción de la torre de control, problemas que parecen persistir. El Aeropuerto Jorge Chávez, es el principal de Perú, ha enfrentado críticas por su gestión de tráfico aéreo desde la apertura de su nueva infraestructura.

La pista 16 Izquierda, cerrada por mantenimiento, no debió ser considerada en las operaciones, lo que resalta la necesidad de protocolos más estrictos. Este incidente reaviva el debate sobre la seguridad aérea en el país y la capacitación de los controladores de CORPAC. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha anunciado una investigación para determinar responsabilidades.

El suceso pone en evidencia la importancia de una comunicación efectiva entre pilotos y torres de control, así como la necesidad de modernizar los sistemas de monitoreo en aeropuertos de alta concurrencia como el Jorge Chávez.