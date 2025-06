Mafer Pérez: El susto de perder su Instagram y un final feliz

El mundo digital se paralizó cuando María Fernanda Pérez, conocida como Mafer, apareció llorando en un TikTok en vivo. ¿La razón? Perdió el acceso a su cuenta de Instagram, su principal herramienta de trabajo con 2,5 millones de seguidores. “No sé si está hackeada, no aparece, no existe. Es una cuenta de tantos años, de tanto trabajo”, dijo entre lágrimas el 12 de junio de 2025. Su vulnerabilidad, sumada al posparto tras el nacimiento de su hijo de dos meses y medio, tocó el corazón de sus fans.

En el video, Mafer explicó que Instagram no es solo una red social, sino su sustento. “Es mi trabajo: publicaciones, colaboraciones con marcas, empresas”, expresó. La actriz pidió ayuda a sus seguidores para contactar expertos en recuperación de cuentas, desatando una ola de apoyo en redes.

El peor susto de su vida

Horas después, EXTRA habló con Mafer, quien describió el incidente como “el peor susto de mi vida”. Al intentar entrar a su cuenta, primero vio un mensaje de “en apelación” y luego todo desapareció. “No sabía si era un hackeo o maldad de alguien. Estaba desesperada, más aún por el posparto, que me tiene hormonal”, relató. La angustia fue tal que no pudo contener las lágrimas en el live, algo que no esperaba hacer público.

Un final feliz gracias al apoyo

Por suerte, la pesadilla tuvo un final feliz. Con ayuda de su esposo, Mafer recuperó su cuenta de Instagram horas después. “Gracias a Dios, no me robaron nada, solo fue la cuenta”, dijo aliviada a EXTRA. Ya de vuelta, comenzó a subir historias, celebrando con sus fans. “Ya todo está en orden. Gracias por preocuparse, por estar. De corazón, gracias”, expresó en un mensaje final.

El caso de Mafer no es aislado. Otros famosos, como la influencer Yuya en 2021, han enfrentado hackeos o problemas similares, mostrando lo vulnerables que son las figuras públicas en el mundo digital.

Mafer, más fuerte que nunca

Con su cuenta recuperada, Mafer Pérez vuelve a brillar en Instagram. Su experiencia dejó claro el impacto de las redes en la vida de los famosos, especialmente para quienes, como ella, dependen de ellas para trabajar. La actriz, aún adaptándose a la maternidad, demostró que con apoyo y perseverancia, los obstáculos se superan.