Luis Suárez anota doblete y clasifica a Inter Miami a semifinales de Leagues Cup 2025

Luis Suárez, delantero uruguayo de Inter Miami CF, anotó dos penales para vencer 2-1 a Tigres UANL en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, asegurando la clasificación a semifinales en un partido donde Lionel Messi estuvo ausente por lesión.

Doblete decisivo de Suárez

En el encuentro disputado en el Chase Stadium, Luis Suárez se convirtió en la figura clave al anotar dos goles desde el punto penal en los minutos 23’ y 89’. El primer penal llegó tras una mano de Javier Aquino, quien interceptó un centro de Jordi Alba en el área. Suárez ejecutó con precisión, colocando el balón en la esquina superior derecha.

Tigres igualó el marcador en el 67’ con un gol de Ángel Correa, quien superó al portero Óscar Ustari tras una jugada individual. Sin embargo, una segunda mano de Aquino, confirmada por VAR en el 87’, permitió a Suárez sellar la victoria con otro penal certero, esta vez al lado izquierdo.

El partido estuvo marcado por la ausencia de Lionel Messi, quien no jugó debido a una lesión muscular leve sufrida en un encuentro anterior. A pesar de esto, Inter Miami mostró solidez defensiva y aprovechó las oportunidades clave, con Suárez asumiendo el liderazgo ofensivo.

Leagues Cup y el impacto de Suárez

La Leagues Cup 2025, torneo que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX, es una competencia clave para clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf 2026, donde los finalistas y el ganador del tercer puesto obtienen un boleto. Inter Miami, campeón en 2023 con un Messi estelar, busca repetir el título. En aquella edición, el club rosa logró su primer trofeo en la historia, pero Suárez aún no formaba parte del equipo. Su llegada en 2024 transformó al conjunto, consolidándolo como un contendiente serio.

Suárez, con 38 goles y 27 asistencias en 74 partidos con Inter Miami, es el segundo máximo goleador histórico del club. En la temporada regular de 2024, marcó 20 goles y dio 9 asistencias, liderando la tabla goleadora del equipo y contribuyendo al título del Supporters’ Shield. Su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas tácticos, desde el Ajax hasta el FC Barcelona, lo ha convertido en un referente indiscutible.

Suárez, el líder en ausencia de Messi

Sin Messi en el campo, Suárez demostró su jerarquía. En declaraciones a MLS Español tras el partido, expresó. “No importa quién haga los goles, lo importante era avanzar hoy. Sabiendo lo que implica la ausencia de Leo, los 23 que estemos disponibles debemos asumir la responsabilidad”.

Su frialdad en los penales, respaldada por su experiencia como siete veces máximo goleador en distintos torneos, fue clave para mantener la calma bajo presión. Suárez ocupa el cuarto lugar entre los máximos contribuyentes de goles y asistencias a nivel mundial, con 838 aportaciones, solo por detrás de Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski.

Próximo desafío: Orlando City

Con esta victoria, Inter Miami avanza a las semifinales de la Leagues Cup 2025, donde enfrentará a Orlando City el 27 de agosto en el Chase Stadium. Este “Clásico del Sol” representa un reto significativo, ya que Orlando venció a Inter Miami 4-1 en su último encuentro en la MLS el 10 de agosto. La posible reincorporación de Messi será clave para las aspiraciones de Inter Miami de alcanzar la final y asegurar un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf.

Un referente en la MLS

Desde su llegada, Suárez ha dejado una marca imborrable en la MLS. Su liderazgo en el vestuario, junto a figuras como Sergio Busquets y Jordi Alba, ha fortalecido a Inter Miami. En la Leagues Cup 2025, sus tres goles en el torneo lo posicionan como un pilar ofensivo. Además, su actuación ante Tigres, un equipo considerado favorito, refuerza su estatus como uno de los delanteros más destacados de la liga.