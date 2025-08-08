Los mejores lugares para visitar en Ecuador durante el feriado del 10 de agosto

El feriado del 10 de agosto, que conmemora el Primer Grito de Independencia, se trasladará al lunes 11 de agosto de 2025, generando un puente vacacional de tres días que invita a los ecuatorianos a explorar los destinos turísticos más espectaculares del país.

Este fin de semana largo, que abarca del sábado 9 al lunes 11 de agosto, es una oportunidad ideal para descubrir la riqueza natural, cultural e histórica de los “cuatro mundos” de Ecuador: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.

Costa: aventura y relax en Crucita, Manta y Puerto López

En la provincia de Manabí, Crucita es un destino costero que combina aventura y tranquilidad. Sus condiciones de viento atraen a turistas de todo el mundo, quienes pueden disfrutar de vuelos en parapente con vistas espectaculares del océano Pacífico. La extensa playa de arena dorada es perfecta para caminatas, deportes acuáticos o simplemente relajarse. Durante el feriado, los restaurantes locales ofrecen delicias como ceviche de camarón, viche de pescado y bolones.

A una hora de distancia, Manta, es otro lugar vibrante que combina mar, cultura y gastronomía. La playa El Murciélago es ideal para surf, caminatas o disfrutar del atardecer en el malecón. El Parque del Marisco y el Mercado de los Mariscos ofrecen platos típicos como encocado de langosta y corviche.

Puerto López también se destaca durante agosto por el avistamiento de ballenas jorobadas, que migran a las cálidas aguas del Pacífico entre junio y septiembre. Embarcaciones turísticas ofrecen recorridos para observar este espectáculo natural, complementado con actividades como senderismo, buceo y snorkel. Lugares cercanos, como la playa de Los Frailes en el Parque Nacional Machalilla, ofrecen arenas blancas y aguas cristalinas ideales para un día de relajación.

Sierra: biodiversidad en el Parque Nacional Cajas

Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Cajas, ubicado cerca de Cuenca en la provincia de Azuay, es una joya de la Sierra ecuatoriana. Este parque, con más de 200 lagunas y una rica biodiversidad, es perfecto para caminatas, observación de aves y fotografía de paisajes andinos. A 4000 metros de altura, los visitantes pueden disfrutar de un entorno prístino con flora y fauna únicas. Las haciendas cercanas ofrecen experiencias de turismo rural, como cabalgatas y gastronomía local.

Galápagos: el paraíso

Las Islas Galápagos, a 1000 kilómetros de la costa, son un destino incomparable para quienes buscan una experiencia única. La Isla Santa Cruz, con su Estación Científica Charles Darwin y la playa de Tortuga Bay, es ideal para observar tortugas gigantes, iguanas marinas y aves endémicas. Actividades como snorkel y kayak permiten explorar la vida marina, mientras que los recorridos guiados garantizan un turismo responsable en este Patrimonio Natural de la Humanidad. Aunque requiere más planificación, el feriado es una gran oportunidad para visitar este archipiélago.

Cultura e historia en Cuenca

Cuenca, en la provincia de Azuay, ofrece una combinación de atractivos naturales y culturales. Durante el feriado, la ciudad prepara una agenda especial con eventos como “Celebramos la Cultura”, que incluye retretas de la Banda Municipal y danzas tradicionales en la Plaza de la Administración. El Planetario Municipal Ciudad de Cuenca propone funciones para explorar el cosmos, mientras que exposiciones como “Calle Dentro” en la Casa Patrimonial Municipal Márquez destacan el arte urbano local. Además, el Pasaje Santa Ana, junto a la Catedral de la Inmaculada Concepción, es un espacio cultural vibrante para disfrutar de arte y gastronomía.

Guayaquil y la Isla Santay, naturaleza y turismo rural

En la provincia de Guayas, Guayaquil ofrece opciones como la Isla Santay, accesible por un puente peatonal o en lancha desde el Malecón 2000. Este destino es ideal para caminatas, observación de aves y paseos en bicicleta en un entorno ecológico. Por $6, los visitantes pueden disfrutar de un recorrido fluvial por el río Guayas. Además, en la provincia de Guayas, comunidades como Puná permiten avistamientos de delfines y experiencias de turismo rural, como la elaboración de queso fresco o la siembra de cacao.

Un feriado para reconectar

El puente vacacional del 10 al 11 de agosto de 2025 es una oportunidad para reconectar con la historia, la cultura y la naturaleza de Ecuador. Desde las alturas andinas hasta las playas de la Costa, pasando por la selva amazónica y las islas encantadas de Galápagos, el país ofrece destinos para todos los gustos. Planifica tu viaje, descubre los “cuatro mundos” y apoya el turismo sostenible que dinamiza la economía local.