Lorena Meritano no pudo cumplir su sueño de ser madre: “Me siento una mujer completa”

Lorena Meritano, actriz conocida por su papel de Dínora Rosales en Pasión de Gavilanes, habló en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión sobre su relación y ruptura con Ernesto Calzadilla, así como su imposibilidad de ser madre debido a su salud.

La entrevista, realizada en Bogotá, Colombia, explora su trayectoria personal tras el diagnóstico de cáncer de mama en 2014 y las cirugías que afectaron su fertilidad. El objetivo fue compartir su experiencia y reflejar su estado actual de aceptación.

Lorena Meritano espera que su expareja no le guarde rencor

Meritano y Calzadilla iniciaron una relación en 2013, visible en el ámbito de la farándula. Durante su romance, Calzadilla apoyó a la actriz en su lucha contra el cáncer de mama, acompañándola en tratamientos y cirugías, incluyendo una mastectomía.

Sin embargo, en 2016, Meritano anunció la ruptura a través de un video, detallando que Calzadilla terminó la relación horas antes de una cirugía en Argentina, un momento de vulnerabilidad para ella.

En la reciente entrevista, la actriz reconoció que su reacción inicial fue impulsiva y expresó arrepentimiento por exponer la situación. “Él me acompañó y me cuidó muchísimo, se lo agradezco hasta el día de hoy. Yo luego hice un video y me victimicé, pero también me hice responsable y dije que estuvo mal, no lo volvería a hacer”, afirmó.

La guapa actriz negó rencores y dijo que lo abrazaría si lo encontrara, valorando su apoyo durante la enfermedad.

Un sueño no cumplido

El diagnóstico de cáncer de mama en 2014 marcó un giro en la vida de Lorena Meritano, quien enfrentó múltiples cirugías, incluyendo la extirpación de ovarios y trompas.

Según reconoció en la entrevista, esto terminó con su sueño de ser mamá. “Cuando me casé, que firmé papeles con Pablo, un chico de mi pueblo, estudiante, nos embarazamos y perdimos el bebé, fue muy triste. Luego con Ernesto intentamos ser papás de manera invitro y me dio cáncer. Eso ya quedó (como un ) no en esta vida, quedó como un capítulo que se cerró bonito», expresó.

La actriz añadió que actualmente se siente plena, feliz y sana. «Me siento una mujer completa, sin ovarios, sin trompas, con mis senitos postizos”, destacó la también modelo, de 54 años.

Una mujer que inspira

Conocida por su rol de Dínora Rosales en Pasión de Gavilanes, Lorena Meritano ha usado su experiencia para inspirar a otros tras superar el cáncer.

La entrevista en La Red, un espacio de Caracol Televisión, resalta cómo las figuras públicas enfrentan desafíos personales que impactan su carrera y vida privada, un tema recurrente en la farándula latinoamericana.

Su narrativa sobre completitud sin maternidad añade una perspectiva valiosa en discusiones sobre salud y género. (13).