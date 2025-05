Loco Crespo se despide de OnlyFans: “Fue parte de mi camino, pero ya cerró”

Felipe Crespo, conocido como Loco Crespo, abrió su corazón en una entrevista con Diario EXTRA el 15 de mayo de 2025 en Guayaquil, Ecuador, para explicar por qué abandonó la creación de contenido para adultos en OnlyFans. Tras ganar fama con un video viral junto a Luisa Espinoza en 2021, el influencer decidió cerrar esa etapa en 2022 para enfocarse en su esencia: hacer reír y entretener en redes sociales. ¿El motivo? Priorizar su pasión por el humor y evitar malentendidos.

Loco Crespo no teme mostrar su verdad. El creador de contenido ecuatoriano, famoso por sus videos callejeros y su humor desenfadado, sorprendió a sus fans al hablar con Diario EXTRA sobre su paso por OnlyFans. En 2021, un video junto a la modelo Luisa Espinoza, que incluía una escena íntima con una bebida gaseosa, se volvió viral y marcó su entrada al contenido subido de tono. “No fue planeado para buscar viralidad, simplemente ocurrió”, aclaró Crespo, desmintiendo que buscara controversia.

El clip, que acumuló miles de vistas, lo catapultó a la fama. Pronto, fue contratado para fiestas privadas con shows subidos de tono, aunque asegura que eso nunca fue su plan. “Nunca recibí negatividad de la marca. Fue algo espontáneo”, dijo, refiriéndose al video viral. “Me gusta hacer reír a la gente y entretener en redes sociales”, dijo a Crespo a Diario EXTRA.

De OnlyFans a la calle

Crespo abrió su cuenta en OnlyFans a finales de 2021 para compartir contenido que no encajaba en YouTube, como entrevistas con trabajadoras sexuales en centros nocturnos. “Quería hacer entrevistas que mi audiencia pedía, pero sin cruzar ciertos límites”, explicó. Aunque colaboró con su entonces pareja, Luisa Espinoza, en contenido íntimo, nunca fue su intención centrarse en lo explícito. Tras su separación, intentó seguir con otras colaboradoras, pero la dinámica no funcionó.

En 2022, decidió cerrar su cuenta. “A mí no me afectó, le afecta a los demás”, dijo sobre las críticas recibidas.

Lecciones de un camino polémico

Con 34 años, Felipe Crespo ha conquistado a más de 500,000 seguidores en redes con su estilo único. Desde Guayaquil, sus videos callejeros y retos virales lo han convertido en un referente del entretenimiento digital en Ecuador. Su paso por OnlyFans, aunque breve, le dio visibilidad internacional, pero ahora busca consolidarse en formatos más amplios.

La experiencia en OnlyFans no fue en vano. Crespo no reniega de su pasado: “No me arrepiento de lo que hice, fue parte de mi camino”, aseguró. Sin embargo, las dificultades para mantener el contenido explícito tras su ruptura y el deseo de evitar malentendidos lo llevaron a volver a sus raíces. Sus videos actuales, como entregar una medalla a “La abuelita de la tienda”, reflejan su compromiso con el entretenimiento positivo.

¿Qué planes tiene el Loco Crespo?

Con OnlyFans en el pasado, Loco Crespo se enfoca en crear contenido que conecte con su audiencia. Su entrevista con Diario EXTRA muestra a un creador auténtico, dispuesto a dejar atrás la controversia para seguir haciendo lo que ama: entretener. Los fans esperan más videos callejeros y sorpresas, mientras Crespo consolida su lugar en la escena digital ecuatoriana. “Ya cerré esa historia”, dijo, mirando hacia un futuro lleno de risas y creatividad.