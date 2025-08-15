Lo que se sabe sobre la trágica muerte de la modelo y exreina de belleza rusa Kseniya Alexandrova

La modelo y reina de belleza Kseniya Alexandrova, reconocida por representar a Rusia en Miss Universo 2017, murió el pasado 12 de agosto de 2025 en Moscú. La joven, de 30 años, permaneció hospitalizada varios días tras sufrir un accidente de tráfico en la región de Tver, cuando el vehículo en el que viajaba colisionó contra un alce en plena carretera.

El accidente en la región de Tver

El siniestro se registró en la autopista M-9, que conecta Moscú con Letonia. Alexandrova viajaba como copiloto cuando un alce irrumpió de forma repentina en la vía. El animal impactó directamente contra el parabrisas, penetrando en el habitáculo del automóvil.

El choque le provocó lesiones craneales graves, incluyendo fracturas en los huesos frontales. El conductor del vehículo resultó herido, aunque en condición estable, mientras que la modelo fue trasladada de urgencia al Instituto de Investigación Sklifosovsky, en Moscú.

De acuerdo con el Ministerio del Interior ruso, este tipo de accidentes son relativamente frecuentes en carreteras boscosas de la región, especialmente durante las noches de verano, cuando los alces cruzan hacia zonas de agua y pasto.

Complicaciones médicas en el hospital

Tras el accidente, Alexandrova permaneció en estado crítico bajo supervisión médica. Los reportes hospitalarios detallaron que, además del traumatismo craneoencefálico severo, la modelo presentó complicaciones derivadas de la cirugía, entre ellas meningitis, sepsis sanguínea y fallos cardíacos.

Durante varios días, los médicos intentaron estabilizarla con procedimientos intensivos, sin embargo, la gravedad de las lesiones no permitió su recuperación. Finalmente, su fallecimiento se confirmó la noche del 12 de agosto de 2025.

Familiares y allegados comunicaron que los restos de Alexandrova serían velados en Moscú y posteriormente trasladados a su ciudad natal para el entierro.

Trayectoria de Kseniya Alexandrova

Nacida en 1995, Alexandrova desarrolló una carrera en el modelaje desde temprana edad. Su reconocimiento internacional llegó en 2017, cuando fue coronada Miss Universo Rusia y representó al país en la edición global del certamen, celebrada en Las Vegas.

Tras su paso por los concursos de belleza, amplió su trayectoria profesional hacia la televisión y la moda. Participó en campañas publicitarias, programas de entretenimiento y desfiles de marcas reconocidas, consolidando su imagen como una de las modelos jóvenes más prometedoras de Rusia.

Con el lanzamiento de proyectos vinculados a la moda y la asesoría de imagen, Alexandrova también impulsaba iniciativas relacionadas con el bienestar y la autoaceptación, ganándose el respeto de sus seguidores y colegas.

Reacciones y repercusión

La noticia de su fallecimiento generó un amplio impacto en Rusia y en medios internacionales. Asociaciones de modelos y figuras de la industria de la moda lamentaron la pérdida, destacando la trayectoria profesional de Alexandrova y su aporte al certamen Miss Universo.

En redes sociales, miles de mensajes se multiplicaron con muestras de condolencias y recuerdos de su carrera. El nombre de Kseniya Alexandrova se posicionó en las principales tendencias digitales en Rusia durante las horas posteriores a su deceso.

El caso también reavivó el debate sobre la seguridad vial en carreteras rurales rusas y la necesidad de reforzar medidas de prevención ante accidentes con fauna silvestre, especialmente en regiones como Tver.

Kseniya Alexandrova fue Miss Universo Rusia en 2017

El fallecimiento de Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, marca una pérdida significativa para la industria de la moda y los certámenes internacionales de belleza. Su muerte, provocada por un accidente con un alce en la región de Tver, evidencia además los riesgos de tránsito en zonas boscosas del país. La modelo, de apenas 30 años, deja un legado profesional reconocido dentro y fuera de Rusia, y su recuerdo permanece como referente en la historia reciente de los concursos de belleza.