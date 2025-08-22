Lo que se sabe del ataque armado registrado la tarde de este viernes en Manta que dejó una víctima mortal y varios heridos

La tarde de este viernes se registró un ataque armado en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, que dejó como saldo un hombre asesinado, tres personas heridas y tres vehículos afectados. El hecho ocurrió en la vía Ascanio Paz cerca de las 15h45, cuando sicarios abrieron fuego contra un vehículo en el que se trasladaban un hombre, una mujer y dos menores de edad. El conductor, John Jairo López Triviño, falleció en el lugar.

Familia víctima de ataque armado

Según versiones preliminares recogidas en el lugar, sicarios armados interceptaron un vehículo particular en el que viajaban cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. El conductor, John Jairo López Triviño, recibió múltiples impactos de bala y murió en el sitio. En un intento por escapar del ataque, el ahora fallecido intentó retroceder el vehículo, pero colisionó con un taxi que circulaba en la misma dirección.

Durante el ataque también resultaron con heridas leves una mujer y una niña menor de edad, mientras que un bebé de un año, que también se encontraba en el vehículo, salió ileso.

Además, un bus de transporte urbano que transitaba por la zona también recibió impactos de bala, y su conductor, identificado como Tulio Trajano, resultó herido. Una bala se alojó en uno de sus brazos y otra rozó la extremidad.

Evidencias halladas en la escena del ataque armado

En el lugar del ataque armado, agentes de criminalística y personal de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (DINASED) realizaron el levantamiento de al menos 16 indicios balísticos, lo que da cuenta de la intensidad del ataque. Los investigadores también recolectaron pruebas en los vehículos impactados, incluidos el automóvil de la víctima, un taxi y el bus de transporte público.

La Policía Nacional acordonó la zona mientras se llevaban a cabo las pericias. El cuerpo de López Triviño fue trasladado al Centro Forense de Manta, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

Aumenta la violencia en el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó

Con este hecho, el número de muertes violentas en el distrito conformado por Manta, Montecristi y Jaramijó asciende a 319 en lo que va del año, según datos preliminares proporcionados por las autoridades. La zona ha sido declarada de intervención prioritaria por el Gobierno Nacional debido al alarmante incremento de crímenes relacionados con estructuras delictivas y sicariato.

Las cifras reflejan una escalada de violencia en el litoral ecuatoriano, donde operan diversas bandas vinculadas al narcotráfico y delitos conexos. Las autoridades han intensificado los patrullajes y operativos, pero los atentados en plena vía pública continúan generando temor entre la población.

Hasta el momento, no se reportan detenidos en relación con este ataque armado.

Seguridad vial y daños colaterales

El impacto del ataque también generó consecuencias en la movilidad del sector, debido a la colisión entre vehículos y al bloqueo momentáneo de la vía. El taxista involucrado resultó ileso, pero su vehículo sufrió daños materiales, al igual que el bus de transporte público. (12)