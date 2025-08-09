Lo hallan sin vida en el interior de un contenedor que estaba reparando

William Ramón Vinces Delgado, de 33 años, fue encontrado sin vida en un contenedor la noche del viernes 8 de agosto de 2025 en el sitio Mejía, Picoazá, Portoviejo, tras ser encontrado ahorcado en un contenedor.

La noche del viernes envolvió de asombro a los moradores del sitio Mejía, cuando los gritos desesperados de varias personas rompió el silencio. Eran familiares de William Vinces, quien trabajaba en la reparación de un contenedor en un taller local y fue hallado muerto.

Sus familiares, preocupados por su falta de respuesta a múltiples llamadas, acudieron al lugar. Al abrir el contenedor, lo encontraron ahorcado, en una escena que los sumió en un dolor indescriptible.

Los parientes alertaron al ECU-911, y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, ubicado en la vía a Riochico. La Unidad de Criminalística y la Dinased acordonaron el área y comenzaron las pericias. Los oficiales recolectaron varias evidencias y herramientas del contenedor, buscando indicios de suicidio o una posible muerte forzada.

La Fiscalía de Manabí ordenó el traslado del cuerpo al Centro Forense de Manta para una autopsia, que determinará la causa exacta del deceso. Los agentes entrevistaron a los familiares, quienes confirmaron que Vinces, no mostró señales previas de depresión.

Las investigaciones buscan esclarecer el hallazgo del hombre sin vida en el contenedor

La Policía Nacional revisó el taller, pero la ausencia de cámaras públicas en el sector llevó a buscar grabaciones privadas cercanas. Los investigadores analizaron el celular de Vinces para rastrear sus últimas comunicaciones. La Fiscalía abrió un expediente para esclarecer si el caso corresponde a un suicidio, o implica intervención de terceros.

La Dinased examinó las evidencias encontradas en el contenedor para determinar si fue manipulada. Los agentes interrogaron a quienes estuvieron cerca de Vinces, buscando posibles disputas o amenazas previas.

La Fiscalía comparó el caso con una muerte en Manta el 7 de agosto, que también involucró un ahorcamiento. Los investigadores pidieron a los ciudadanos reportar información al 1800-DELITO. La autopsia, clave para confirmar la causa de muerte, se espera que se entregue este sábado 9 de agosto.

La comunidad espera respuestas

La muerte de William Vinces en un contenedor de Picoazá conmocionó a Portoviejo. La Policía Nacional investiga, mientras los familiares y la comunidad exigen respuestas.

Portoviejo registra 10 casos de muertes no esclarecidas entre enero y julio de 2025, según el Ministerio del Interior. En junio, un caso similar en Rocafuerte resultó en un suicidio confirmado. Zonas como Picoazá, con talleres y contenedores, carecen de vigilancia adecuada. La comunidad expresó conmoción por la muerte de Vinces. (22)