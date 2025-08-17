¡Lo capturaron en Estados Unidos! Prófugo era buscado por Interpol tras un robo violento en Loja hace 5 años

La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con Interpol, logró la detención de Jefferson T., un integrante del Grupo de Delincuencia Organizada (GAO) ‘Los Lobos’, en Estados Unidos. El sujeto, buscado por un robo violento cometido en 2020 en la provincia de Loja, tenía una notificación roja emitida por Interpol. Esta captura destaca la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Proceso judicial tras el robo en Loja

El delito ocurrió hace cinco años en una vía de Loja. Jefferson T. y varios cómplices interceptaron con violencia a un adolescente que conducía un vehículo. Los delincuentes robaron diversas pertenencias del automotor, dejando a la víctima sin objetos de valor tras un ataque planificado.

Tras el robo de 2020, las autoridades identificaron a Jefferson T. como el autor principal. Un juez lo condenó y ordenó su privación de libertad. Sin embargo, el detenido se acogió a un régimen semiabierto, una medida que permite ciertas libertades durante la condena. Al incumplir las disposiciones judiciales, se convirtió en prófugo. Esto llevó a Interpol a emitir una notificación roja, solicitando su captura a nivel internacional.

La Policía Nacional, mediante técnicas de investigación y colaboración con agencias extranjeras, rastreó al sujeto hasta Estados Unidos. El operativo culminó con su detención en territorio estadounidense. Las autoridades lo entregaron a la justicia para que enfrente el proceso legal correspondiente.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PERMITIÓ LA CAPTURA EN #EEUU DE INTEGRANTE DEL GDO LOS LOBOS POR ROBO Mediante labores de cooperación policial internacional con #Interpol, fue detenido en #EEUU, Jefferson T., quien pertenecería al Grupo de Delincuencia Organizada «Los Lobos», al ser… pic.twitter.com/qX7OGYkrwp — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 17, 2025

Interpol: Cooperación internacional

La captura de Jefferson T. resalta el papel clave de la cooperación policial internacional. La notificación roja de Interpol permitió coordinar esfuerzos entre la Policía Nacional y organismos en Estados Unidos. Este mecanismo facilita la localización de prófugos que buscan evadir la justicia fuera de Ecuador.

El operativo refuerza la lucha contra la delincuencia organizada en el país. La detención responde al delito cometido en 2020, pero también aborda la evasión del sujeto tras violar las condiciones de su régimen semiabierto. Las autoridades no han precisado si enfrenta cargos adicionales por su vinculación al Grupo de Delincuencia Organizada (GAO) ‘Los Lobos’.

La Policía Nacional continúa ejecutando operaciones similares para capturar a otros prófugos. La entrega de Jefferson T. a la justicia marca el inicio de un nuevo proceso legal que determinará su situación. Este caso fortalece la seguridad y demuestra el compromiso de Ecuador en combatir el crimen transnacional. (MV).