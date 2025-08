Lissette Cedeño confiesa que ha recibido propuestas indecentes por la sensualidad que muestra en TV

Lissette Cedeño, panelista del programa Los Hackers del Espectáculo, confesó haber recibido propuestas indecentes por la imagen sexy que proyecta en televisión. Añadió que se trata de un prejuicio que hay sobre las mujeres que trabajan en el mundo del entretenimiento.

Además, la comunicadora de 38 años indicó que ama su soltería y no piensa en pasar por el altar, al menos por ahora.

Lissette Cedeño cuida su vida privada

Durante una entrevista con la presentadora manabita Mariela Viteri, la pelinegra confirmó estar soltera, sin anillo ni compromiso, y explicó que evita exponer su vida privada para protegerla de especulaciones.

A sus 38 años, indicó que no planea casarse actualmente, aunque nunca le han propuesto matrimonio. Mencionó que prefiere revelar detalles personales solo cuando se siente cómoda, algo que ha hecho gradualmente en su programa.

Además, contó que un doctor le sugirió congelar óvulos, una opción que aún evalúa. Sin embargo, “amo mi libertad”, afirmó Lissette Cedeño con convicción.

Ha recibido propuestas indecentes

La panelista reveló haber recibido propuestas inapropiadas durante su carrera televisiva debido a la imagen sexy que proyecta, aunque esto no sea un justificativo. “Siempre he recibido propuestas indecentes y también me he preguntado por qué lo hacen, pero es porque me muestro sexy y por ahí va la cosa”, expresó.

Añadió que las personas que se han atrevido a hacerle propuestas económicas, pero se han llevado una sorpresa con ella. «Muchas personas se han equivocado conmigo, porque el hecho de que te pongas un vestido corto no quiere decir que vayas a ser fácil. Muchas personas se han estrellado pensando que iba a acceder a las propuestas. Hasta números me han mandado diciendo que me pagan tanto», relató.

Cedeño señaló que los estereotipos sobre su apariencia han generado comentarios como sugerencias de abrir una cuenta en OnlyFans, que toma con humor. Mencionó que detrás de su imagen sexy hay una preparación profesional, con estudios en comunicación y marketing. “Lamento que por una o dos personas paguen muchas que están en televisión”, expresó sin dar nombres.

La carrera de Lissette Cedeño

Lissette Cedeño es una reconocida presentadora de televisión, modelo y actriz. Su carrera comenzó a los 16 años como bailarina en el programa Magneto de RTS, marcando su debut en el medio artístico. Estudió Ingeniería en Marketing y Negociación en la Universidad de Guayaquil, Comunicación Escénica en la Universidad Casa Grande y realizó un Máster en Marketing en la Universidad de Barcelona.

En 2007, condujo Sixteen en Televisión Satelital, y en 2010 fue finalista de Miss Ecuador. Su trayectoria incluye la conducción de Tour TV en Ecuavisa Internacional en 2011, el segmento De Boca en Boca en TC Televisión desde 2013, y roles como Malena Garzón en la miniserie Mister Juramento en 2012. Actualmente integra Los Hackers del Espectáculo en Ecuavisa, consolidándose como figura clave en la farándula ecuatoriana. (13).