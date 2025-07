Lionel Messi lidera estadísticas de regates en el Mundial de Clubes pese a la eliminación del Inter Miami

Lionel Messi, capitán del Inter Miami, destacó como el máximo gambeteador del Mundial de Clubes 2025, completando 12 de 17 regates (70.6% de efectividad), según datos de Opta, a pesar de la eliminación de su equipo tras una derrota por 4-0 ante el París Saint-Germain en octavos de final. El astro argentino, de 38 años, lideró la estadística en los cuatro partidos disputados, consolidando su vigencia en el torneo internacional organizado por la FIFA, aunque no pudo evitar la salida de su equipo en un encuentro dominado por los campeones de la última Champions League.

Messi superó a otros talentos en la tabla de regates, seguido por el argentino Giuliano Simeone (9/16), Michael Olise del Bayern Múnich (14/28) y Pedro Neto del Chelsea (8/16), según Opta. Aunque no encabezó las estadísticas de goles, su influencia fue clave para que el Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, avanzara a octavos tras quedar segundo en el Grupo A, detrás de Palmeiras. Un triunfo destacado ante el Porto (2-1), con un golazo de tiro libre de Messi, marcó una de las sorpresas del torneo, según reportes de la FIFA.

El impacto que genera el argentino

Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y asesor de la FIFA, elogió el impacto de Lionel Messi: “No tiene los mejores números, pero es el jugador de mayor influencia. Sin él, Inter Miami nunca clasificaría”, afirmó en un diálogo con medios, según el periodista José Armando. La clasificación del equipo de Florida fue notable, considerando sus problemas defensivos, que quedaron expuestos ante el PSG.

En la fase de grupos, el Inter Miami empató 2-2 con Palmeiras tras liderar 2-0, un resultado que Messi lamentó: “Nos quedó una sensación amarga. Ese empate nos llevó a cruzarnos con un PSG mucho más complicado”, dijo a DSports. El Mundial de Clubes 2025, celebrado en Estados Unidos, reunió a 32 equipos, con el PSG emergiendo como favorito tras su victoria en la Champions League 2024. Según la FIFA, el torneo generó una audiencia global de 1,200 millones de espectadores en la fase de grupos.

Un hito al jugar el Mundial de Clubes

El Inter Miami, fundado en 2018, logró un hito al clasificar entre los 16 mejores, apoyado por la experiencia de Messi, quien acumula ocho Balones de Oro y un título mundial con Argentina en 2022.Tras la eliminación, Lionel Messi reflexionó: “Competimos y dejamos una buena imagen. Ahora hay que pensar en lo que viene, en nuestro torneo”.

La Major League Soccer (MLS), donde el Inter Miami marcha tercero con 34 puntos en 2025, será el próximo objetivo del equipo, según datos de la liga. El argentino, con 12 goles en la temporada, sigue siendo el referente de un plantel que incluye a compañeros como Luis Suárez. El desempeño de Lionel Messi en el Mundial de Clubes refuerza su legado. Con 44 trofeos, es el jugador más laureado en la historia del fútbol, según la International Federation of Football History & Statistics.