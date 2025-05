¡Liga se quedó sin vitamina! Pablo Sánchez no va más en Liga de Quito luego de que la dirigencia oficialice su salida

El estratega argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez no seguirá al mando de Liga de Quito tras una temporada 2025 ‘floja’ con los ‘albos’. El propio estratega había afirmado que si no conseguía resultados dejaría la institución cosa que ya se confirmó este lunes 26 de mayo.

A través de un comunicado, la dirigencia universitaria informó su desvinculación y anunció su reemplazo provisional. «Informamos a la afición, socios, y opinión pública en general que, el profesor Pablo (Vitamina) Sánchez no continuará al frente de la Dirección Técnica del plantel profesional», detalla la publicación.

Asimismo, expresó que «agradecemos al Profesor y su Cuerpo Técnico, por su entrega y profesionalismo, que nos llevó a alcanzar dos estrellas nacionales como campeones de la LigaPro 2024, y campeones de la Súper Copa de Ecuador 2025. Les deseamos el mayor de los éxitos en su futuro profesional. De la misma manera, nos permitimos informar que, el Profesor Patricio Hurtado se encargará de manera interina de la Dirección Técnica de nuestro equipo», señaló el ‘albo’.

El aviso de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez

Pablo “Vitamina” Sánchez, había anunciado que dejaría el cargo si el equipo no lograra clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores este miércoles. Sin embargo su despedida se adelantó. Al parecer la derrota ante Universidad Católica por 3 a 1 este sábado 24 de mayo, adelantó su partida.

El estratega reveló tras el compromiso que tanto los jugadores como el presidente del club, Isaac Álvarez, ya estaban informados de su decisión. El técnico argentino tardó en presentarse a la rueda de prensa y, al hacerlo, aclaró que solo respondería una pregunta. Comenzó hablando del desarrollo del partido antes de hacer el inesperado anuncio.

“Tuvimos un buen primer tiempo. Intentamos alternativas ante la lesión de Álex Arce y el desgaste de algunos jugadores. El partido del miércoles es fundamental, pero este también lo era, porque Barcelona SC empató y lo veíamos como una oportunidad para acercarnos”, señaló. “Jugamos un buen primer tiempo y un segundo tiempo muy bueno. Nos repusimos al golpe del primer gol, logramos empatar y cuando estábamos mejor que el rival, buscando la ventaja, llegó el gol en contra por mala fortuna”, agregó.

Los números de Sánchez con el ‘albo’

Después de su análisis del juego, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez confirmó la decisión tomada junto a su cuerpo técnico y explicó las razones detrás de ella. “Hablé con el presidente y los jugadores, y comuniqué que si no logramos la clasificación en Copa Libertadores, dejaré el cargo. Consideramos que es lo mejor. Si no cumplimos ese objetivo, el equipo continuará en Copa Sudamericana y deberá recuperarse en LigaPro, donde aún queda más de una rueda por disputar”, expresó.

“Esa es la determinación que tomé. Si no se da la clasificación, me reuniré con el presidente para llegar a un acuerdo. De los 11 clubes en los que estuve, Isaac Álvarez ha sido el mejor presidente que he tenido”, afirmó. “Le estaré siempre agradecido y haré todo lo posible para que a Liga le vaya bien. Si con mi salida el ambiente se libera y los jugadores se sienten más cómodos con otro entrenador, bienvenido sea”, concluyó.

Y es que Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, de 52 años, dirigió 43 partidos con Liga de Quito, con un saldo de 23 victorias, nueve empates y 11 derrotas. Bajo su conducción, el club obtuvo el bicampeonato nacional tras ganar la Fase 2 de la LigaPro y vencer en la final a Independiente del Valle. Además, conquistó la Supercopa Ecuador 2025.