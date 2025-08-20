Liga de Quito buscará tomarse la revancha ante Botafogo en el Rodrigo Paz Delgado

Liga de Quito recibe a Botafogo, campeón vigente, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, este jueves a las 17h00, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de remontar el 1-0 sufrido en Brasil para avanzar a cuartos.

Un desafío en Casa Blanca

Tras caer 1-0 en el partido de ida el 14 de agosto en el Estadio Nilton Santos, Río de Janeiro, los ‘albos’ necesitan una victoria por al menos un gol para forzar penales o por dos goles para clasificar directamente a los cuartos de final. El encuentro será transmitido por ESPN y Disney Plus.

El gol de Botafogo en la ida, anotado por Artur a los 14 segundos, fue el sexto más rápido en la historia de la Copa Libertadores, sorprendiendo a la defensa de LDU. El equipo ecuatoriano dominó el balón con un 49,8% de posesión y generó 12 disparos al arco, frente a los nueve de los brasileños.

El técnico Tiago Nunes destacó el desempeño de su equipo: “Me quedo con la buena sensación de cómo el equipo reaccionó después del gol. Demostró carácter y personalidad para tener la pelota”.

Historial y fortaleza local

Liga de Quito y Botafogo han disputado cuatro encuentros previos, con un balance de una victoria para LDU, una derrota y dos empates, con dos goles a favor y dos en contra. La única victoria alba fue el 11 de abril de 2024, cuando Lisandro Alzugaray marcó el 1-0 en el Rodrigo Paz Delgado en la fase de grupos de la Libertadores.

El estadio estará lleno con un 100% de aforo vendido, lo que refleja el apoyo masivo de la hinchada alba, la que más boletos ha adquirido en la LigaPro 2025. Los precios oscilan entre 20 y 51 dólares, dependiendo de la localidad.

LDU no supera los octavos de final desde 2019, cuando eliminó a Olimpia de Paraguay con un global de 4-2, pero cayó 3-0 ante Boca Juniors en cuartos.

Claves tácticas y alineaciones

Para el partido, Liga de Quito confía en la solidez defensiva de Ricardo Adé y Gonzalo Valle, junto al trabajo en el mediocampo de Carlos Gruezo y Fernando Cornejo. En ataque, Bryan Ramírez, quien marcó un gol clave en el reciente empate 1-1 ante Manta FC, y los delanteros Michael Estrada y Jeison Medina serán fundamentales.

Los ‘albos’ alinearían con Gonzalo Valle; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray; Jeison Medina, Michael Estrada.

Rival de Liga de Quito

Por su parte, Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, enfrenta dudas por las lesiones de Arthur Cabral, Newton y David Ricardo, mientras que Jair Cunha está suspendido. El equipo brasileño, quinto en el Campeonato Brasileño con 29 puntos, llega tras una derrota 1-0 ante Palmeiras.

El club brasileño alineará con Jhon; Alex Telles, Alexander Barboza, David Ricardo, Vitinho; Marlon Freitas, Danilo, Artur, Álvaro Montoro; Jefferson Savarino, Arthur.

El árbitro será Facundo Tello (Argentina), con Germán Delfino en el VAR.

Contexto del torneo

Liga de Quito, único representante ecuatoriano en la Copa Libertadores 2025, busca su segunda corona tras ganarla en 2008. Botafogo, campeón en 2024, aspira a defender su título. El ganador de esta serie enfrentará al vencedor de Atlético Nacional vs. Sao Paulo en cuartos de final, programados para septiembre 2025.