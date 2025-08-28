COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Copa Ecuador

Liga de Portoviejo: Un partido «de infarto» que le permitió pasar a los octavos de final de la Copa Ecuador

Liga de Portoviejo eliminó a Macará en penales (7-6) en la Copa Ecuador 2025, tras un empate 0-0. Los manabitas avanzan a octavos y enfrentarán a Universidad CatólicaLiga de Portoviejo protagonizó todo un espectáculo para sus más fieles hinchas, quienes desbordaban de emoción tras el resultado, pero antes del triunfo tuvieron que vivir todo un periplo, pues ambos equipos igualaron inicialmente el marcador con cero goles. Sin embargo, el equipo Universitario, sediento de triunfo, estaba dispuesto a no rendirse y dar guerra hasta el final, pero su oponente no se la puso fácil. Fue así que ambos equipos, el dueño de casa y Macará, que llegó desde la Sierra Central, disputaron un partido "de infarto", según califican algunos espectadores que vivieron tensos momentos cuando llegó el momento de los lanzamientos penales. En este encuentro, cargado de tensión, los hinchas gritaron a todo pulmón cada uno de los golpes anotados por el equipo manabita, pero lamentaron cada vez que el balón ingresaba a la portería de La Capira. Liga de Portoviejo, al terminar el encuentro, tuvo un resultado favorable, pues eliminó a Macará de Ambato en la Copa Ecuador 2025. Aunque empató en el tiempo reglamentario, todo se definió en penales. Finalmente, Liga de Portoviejo logró ganar 7-6 al equipo tungurahuense. El partido se jugó en el estadio Reales Tamarindos, en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. Luego del triunfo del equipo manabita hubo diversas reacciones. Al finalizar el encuentro, los jugadores desbordaron de alegría, al igual que los aficionados. Muchos de los asistentes al estadio se mantienen firmes en el apoyo a Liga de Portoviejo y tienen fe en que el equipo llegue más lejos en la Copa Ecuador. "Liga de Portoviejo acaba de pegar su segundo batacazo, ahora eliminó a Macará", dijo el periodista deportivo manabita Ligner Mendoza en su cuenta de la red social X. Mientras, DSports destacó que "¡SE VINO ABAJO EL ESTADIO! Manuel Mendoza le atajó el penal a Jordan Mohor y le dio la clasificación a Liga de Portoviejo ante Macará". Aproximadamente 10 mil personas acudieron al estadio Reales Tamarindos, de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, para ver jugar a su ídolo. El alcalde del cantón Portoviejo también estuvo apoyando al equipo Universitario. El próximo rival de Liga de Portoviejo será Universidad Católica. Mientras llega aquel encuentro, el equipo manabita se alista para iniciar con sus entrenamientos y mantener la buena racha en la Copa Ecuador.
Liga de Portoviejo Un partido de infarto que le permitió pasar a los octavos de final de la Copa Ecuador. (Luis Moreira)
