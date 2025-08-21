COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

Liga de Portoviejo golea 4-0 a Exapromo Costa y asegura tercer lugar en Manabí

Liga de Portoviejo goleó 4-0 a Exapromo Costa en el Reales Tamarindos, asegurando el tercer lugar en el Campeonato Provincial de Ascenso y el pase a los play-offs nacionales.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Liga de Portoviejo golea 4-0 a Exapromo Costa y asegura tercer lugar en Manabí
César Espínola celebra con sus compañeros el primer gol de Liga de Portoviejo ante Exapromo Costa.
Liga de Portoviejo golea 4-0 a Exapromo Costa y asegura tercer lugar en Manabí
César Espínola celebra con sus compañeros el primer gol de Liga de Portoviejo ante Exapromo Costa.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Liga de Portoviejo derrotó 4-0 a Exapromo Costa en el Estadio Reales Tamarindos por el tercer lugar del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí, asegurando su participación como Manabí 3 en los play-offs nacionales para buscar el ascenso a la Serie B.

Goleada en el Reales Tamarindos

Los goles fueron anotados por César Espínola (19’), un autogol de Giovanny Nazareno (69’), Roberto Valarezo (75’) y Andrews Delgado (85’). Este resultado, combinado con la victoria 2-1 en el partido de ida, confirmó a Liga de Portoviejo como Manabí 3 y a Exapromo Costa como Manabí 4 para los play-offs del Ascenso Nacional 2025.

El encuentro comenzó con un Exapromo Costa buscando sorprender, pero sin eficacia. A los 12’, Espínola falló una ocasión clara frente al arco de Jordi Cevallos. Siete minutos después, Edison Caicedo envió un centro al área y Espínola conectó un cabezazo para abrir el marcador.

En la segunda mitad, Exapromo intentó igualar con un cabezazo de Ricardo Vélez al 51’, que se fue por encima del arco defendido por Manuel Mendoza. Sin embargo, Liga de Portoviejo mantuvo el control. Al 59’, Anderson Ozaeta desaprovechó una oportunidad tras un rebote en un defensor rival.

Autogol y sentencia

La ventaja se amplió al 69’, cuando José Hernández disparó en el área y Giovanny Nazareno, en un intento de despeje, envió el balón a su propia portería. Seis minutos después, Ozaeta asistió a Roberto Valarezo, quien con un remate de izquierda marcó el 3-0. La goleada se cerró al 85’, cuando Jimmy Gómez Valencia centró para que Andrews Delgado cabeceara el 4-0 definitivo.

Dirigido por el paraguayo Raúl Duarte, Liga de Portoviejo mostró solidez ofensiva con jugadores como Espínola, Valarezo y Delgado, respaldados por el refuerzo Edison Caicedo, ex El Nacional. Exapromo Costa, bajo la dirección de David Bravo, no pudo contrarrestar el dominio local pese a sus intentos en el primer tiempo.

Contexto del torneo

El Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025, organizado por la Asociación de Fútbol de Manabí (AFM), comenzó el 10 de mayo con 24 equipos divididos en cuatro grupos. Tras la primera fase, 12 equipos avanzaron a la segunda etapa, y los mejores ocho disputaron los play-offs. Juventud Italiana y 11 de Mayo se enfrentarán en la final provincial el 23 de agosto en el Reales Tamarindos, tras empatar 0-0 en la ida. El campeón obtendrá un cupo para la Copa Ecuador 2026, mientras los cuatro primeros clasificados (Juventud Italiana, 11 de Mayo, Liga de Portoviejo y Exapromo Costa) participarán en el Ascenso Nacional 2025 por dos boletos a la Serie B.

Liga de Portoviejo, vigente campeón provincial en 2024, había sido eliminado en semifinales por Juventud Italiana con un global de 2-1. A pesar de refuerzos como Pedro Perlaza, Brayan Angulo y Joel Quintero, no logró revalidar el título, pero su clasificación a los play-offs nacionales mantiene viva la esperanza de ascenso.

Próximos desafíos

Tras la victoria, Liga de Portoviejo se prepara para enfrentar a Macará el 27 de agosto a las 19h30 en el Estadio Reales Tamarindos por los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025. En la fase anterior, Liga superó a Independiente Juniors en penales, demostrando su fortaleza en instancias decisivas.

Por su parte, Exapromo Costa buscará recomponerse como Manabí 4 en los play-offs nacionales, mientras Juventud Italiana y 11 de Mayo, dirigido por Édison Méndez, definirán al campeón provincial en un duelo que promete gran intensidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo golea 4-0 a Exapromo Costa y asegura tercer lugar en Manabí

Contraloría inicia examen especial a Talento Humano de la Corte Constitucional

Tres promesas de Independiente del Valle a prueba en el Celta de Vigo

Al menos dos muertos por la explosión de un coche bomba junto a una base militar en Cali, Colombia

Guayaquil construye la planta de aguas residuales más grande del Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo golea 4-0 a Exapromo Costa y asegura tercer lugar en Manabí

Contraloría inicia examen especial a Talento Humano de la Corte Constitucional

Tres promesas de Independiente del Valle a prueba en el Celta de Vigo

Al menos dos muertos por la explosión de un coche bomba junto a una base militar en Cali, Colombia

Guayaquil construye la planta de aguas residuales más grande del Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Contraloría inicia examen especial a Talento Humano de la Corte Constitucional

Tres promesas de Independiente del Valle a prueba en el Celta de Vigo

Al menos dos muertos por la explosión de un coche bomba junto a una base militar en Cali, Colombia

Guayaquil construye la planta de aguas residuales más grande del Ecuador

Paris Hilton debuta como productora con la serie animada Paris & Pups

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO