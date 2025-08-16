Liga de Portoviejo enfrenta a Exapromo Costa por el tercer lugar del Ascenso Manabí

Liga de Portoviejo se medirá contra Exapromo Costa este sábado 16 de agosto de 2025 a las 13h00 en el Estadio San Lorenzo, Manta, Ecuador, en el partido de ida por el tercer lugar del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025.

La ‘U’, dirigida por Raúl Duarte, quedó eliminado en semifinales tras empatar 1-1 en la ida y perder 1-0 en la vuelta ante Juventud Italiana. Exapromo Costa, bajo la dirección de David Bravo, cayó ante 11 de Mayo con un global de 1-4 (2-0 en la ida, 1-2 en la vuelta). Ambos equipos, junto con Juventud Italiana y 11 de Mayo, están clasificados a los playoffs nacionales para buscar el ascenso a la Serie B.

El duelo por el tercer lugar se jugará a ida y vuelta, con el partido de vuelta programado para el 23 de agosto en el Estadio Reales Tamarindos. Las entradas para el encuentro en San Lorenzo tienen un costo de 5 USD (general), según un comunicado de Exapromo Costa.

Jugadores clave

Exapromo Costa cuenta con Jonathan Saltos, máximo goleador del torneo con 13 goles, empatado con Yefferson Troya de 11 de Mayo. También destaca Giovanny Nazareno, campeón en la Serie A, con Deportivo Quito, Barcelona y Delfín. Liga de Portoviejo tiene a César Espínola (11 goles), Andriw Delgado (10 goles), Osman Pico (8 goles) y Jorge Luis Cuesta (7 goles) como sus principales artilleros. Ambos equipos alinearían plantillas completas, sin bajas reportadas.

Esta será la primera vez que Liga de Portoviejo y Exapromo se enfrenten en esta temporada, en un partido oficial.

La final de ida entre Juventud Italiana y 11 de Mayo se disputará el 17 de agosto a las 12h00 en el Estadio Jocay. Los cuatro semifinalistas avanzan a los playoffs nacionales, donde competirán por un cupo en la Serie B 2026.

Importancia del duelo

El encuentro por el tercer lugar permitirá a Liga de Portoviejo y Exapromo Costa cerrar el torneo provincial con un resultado positivo, fortaleciendo su preparación para los playoffs nacionales. Liga de Portoviejo, campeón provincial en 2024, busca consolidar su proyecto, mientras Exapromo Costa apuesta por la experiencia de Saltos y Nazareno para destacar en San Lorenzo.

Para el entrenador Raúl Duarte, este compromiso lo ayudará para seguir en ritmo, debido a que el 27 de agosto, Liga de Portoviejo se enfrentará a Macará por los 16avos de final de la Copa Ecuador. El duelo se tiene previsto que se realice desde las 19h30. Liga accedió a estas instancias, tras vencer en los penales a Independiente Juniors, con gran actuación de Manuel Mendoza.