Liga de Portoviejo empató 1-1 contra Juventud Italiana por la semifinal de ida del Campeonato Provincial de Ascenso

Liga de Portoviejo rescató un empate 1-1 ante Juventud Italiana de Manta en el estadio Reales Tamarindos. El partido se disputó la noche de este sábado 9 de agosto. El duelo de ida por la semifinal del Campeonato Provincial de Ascenso tuvo un segundo tiempo más intenso que el primera mitad que contó con supremacía mantense.

La primera del partido la puso la visita por intermedio de Randol Solórzano, a los 28 minutos de juego. El atacante mantense sacó un potente remate desde una distancia de 30 metros con una potencia que dejó sin chances de responder al arquero Manuel Mendoza.

Andrew Delgado sacó un remate potente directamente de media distancia y puso la paridad en el encuentro. El recién ingresado empalmó el balón con su derecha y lo mandó al ángulo del arco visitante a los 32 minutos. Delgado ingresó al cambio y llegó para calmar las cosas en el elenco portovejense. Este jugador ha marcado 10 goles en esta temporada y convirtió en este partido el séptimo ingresando al cambio.

Flojo primer tiempo de Liga de Portoviejo

El encuentro no empezó como se esperaba para Liga de Portoviejo. Juventud Italiana llegó a presionar a los locales y lo hizo desde los primeros minutos con varias jugadas que incomodaron a una defensa que no lucía concentrada. La ‘U’ quería apostar a la salida por las bandas con Pedro Pablo Perlaza y José Hernández, sin embargo el elenco mantense frenó esa aspiración. Tampoco se conseguía por medio de Jackson Landázury y JacksonGonzález, lo que desencadenó en una falta de llegada al arco de Juventud Italiana.

Los visitantes, en cambio, llegaron por intermedio de Michael Valencia a los 15’, pero tras el hostigamiento de Manuel Mendoza no pudo concretar y el balón pasó cerca del arco. Cerrando la primera parte (46’), un tiro libre de los mantenses paró nuevamente en la cabeza de Valencia quien no pudo encajarla. Fue un respiro para Liga de Portoviejo que terminó mal parado el primer tiempo.

Otra semifinal del Ascenso Provincial

El club 11 de Mayo, con goles de Washington Vera y Jefferson Troya superó por 2-0 a Exapromo Costa en el duelo de ida del Campeonato Provincial de Ascenso, jugado en el estadio Reales Tamarindos. La vuelta será la próxima semana en Manta donde se definirá el equipo que pase a la final del torneo.

Mientras que, Grecia de Chone solicitó a la Asociación de Fútbol de Manabí la nómina completa de Juventud Italiana, rival de Liga de Portoviejo por una “presunción de una posible falta reglamentaria”. En la misma piden a detalle fechas de inscripción y habilitación en el sistema COMET.