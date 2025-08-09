COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Libertad suma victoria clave ante Mushuc Runa en la LigaEcuabet

Libertad FC derrotó 2-1 a Mushuc Runa en Riobamba por la fecha 24 de la LigaEcuabet, sumando tres puntos vitales para su clasificación.
Libertad hunde más a Mushuc Runa y sueña con el hexagonal final.
Jean Carlos Toala

Redacción ED.

Jean Carlos Toala

Redacción ED.

Nació en Guayaquil, provincia de Guayas, el 5 de septiembre de 1995. Es licenciado en Ciencias de l...

[email protected]

Libertad FC venció 2-1 a Mushuc Runa este sábado 9 de agosto de 2025 en el estadio Olímpico de Riobamba, en un duelo correspondiente a la fecha 24 de la LigaEcuabet, resultado que fortalece sus aspiraciones de clasificar al hexagonal final y complica aún más la permanencia del equipo ambateño.

Libertad golpea temprano y asegura la ventaja

El equipo lojano se adelantó en el marcador a los 14 minutos, gracias a un gol de Wilter Ayoví que capitalizó un rápido contraataque. La visita mostró orden defensivo y precisión en la salida, evitando que Mushuc Runa encontrara espacios claros para generar peligro durante la primera mitad.

En la segunda parte, a los 59 minutos, Eber Caicedo amplió la ventaja mediante un tiro penal, ejecutado con potencia y colocado, imposible para el arquero rival. Este segundo tanto le dio a Libertad un margen que sería determinante para manejar el resto del compromiso.

Reacción tardía del ‘Ponchito’

Mushuc Runa, que atraviesa una crisis deportiva y se ubica en el último lugar de la tabla con 17 puntos, intentó revertir el marcador en la segunda mitad. El equipo local dominó la posesión del balón y generó varias llegadas, pero la falta de precisión en el último pase les jugó en contra.

La esperanza de empatar llegó a los 89 minutos, cuando el juez central sancionó un penal a favor del ‘Ponchito’. Sin embargo, el uruguayo Joaquín Vergés no pudo superar al guardameta Leonel Nazareno, quien con una intervención decisiva evitó el empate y aseguró la victoria para la escuadra lojana.

Implicaciones en la tabla y panorama

Con este triunfo, Libertad FC se ubica momentáneamente en el quinto puesto con 37 puntos, manteniendo vivas sus opciones de avanzar al hexagonal final. El equipo dirigido por Juan Carlos León deja atrás la derrota ante Emelec y reafirma su buen momento competitivo.

Para Mushuc Runa, la derrota no solo representa la pérdida de puntos, sino también un golpe moral, ya que la permanencia en la Liga Pro se complica jornada tras jornada. El conjunto de Tungurahua deberá sumar de manera urgente en los partidos restantes para evitar el descenso.

Contexto de temporada

La LigaEcuabet se encuentra en su fase regular, con los equipos luchando por un lugar en el hexagonal final.  Allí se definirán los clasificados a torneos internacionales y el campeón nacional. Libertad, en su segunda temporada en la serie de privilegio, busca consolidarse como un protagonista. Por su parte, Mushuc Runa pelea por evitar volver a la Serie B.

En lo que va del campeonato, Mushuc Runa ha acumulado apenas 3 victorias, 8 empates y 13 derrotas, con una diferencia de gol negativa que refleja su fragilidad defensiva. Por su parte, Libertad ha mostrado una tendencia ascendente, con resultados positivos tanto en condición de local como de visitante. El próximo partido de Libertad será ante Universidad Católica, mientras que Mushuc Runa recibirá a Aucas.

