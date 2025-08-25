Liam Rosenior elogia el talento y actitud de Kendry Páez en victoria ante Nantes

El ecuatoriano Kendry Páez, de 18 años, destacó en su primera titularidad con el Racing de Estrasburgo, que venció 1-0 al Nantes el 24 de agosto de 2025 en el Stade de la Meinau, Francia, consolidándose como pieza clave en la Ligue 1, según elogios de su entrenador Liam Rosenior.

Debut estelar como titular

Páez, mediocampista ecuatoriano de 18 años, disputó 63 minutos en la victoria del Racing de Estrasburgo por 1-0 ante el Nantes en la segunda fecha de la Ligue 1 2025/2026. El joven, cedido por el Chelsea, mostró movilidad en el frente de ataque, generando dos pases clave y asociándose con el delantero argentino Joaquín Panichelli. El gol del triunfo llegó al minuto 81 por intermedio de Emanuel Emegha, cuando Páez ya había sido sustituido por Diego Moreira.

El entrenador Liam Rosenior destacó la actuación del ecuatoriano en rueda de prensa postpartido. “Kendry es un joven con un talento increíble. Se ha adaptado rápidamente, pero lo que quiero resaltar es cómo se integró al grupo y cómo trabaja para estar a la altura. Tiene una actitud extraordinaria”. Estas declaraciones fueron publicadas por el club en sus redes oficiales.

Trayectoria y adaptación al fútbol europeo

Páez, quien llegó al Estrasburgo en calidad de préstamo desde el Chelsea en mayo de 2025, debutó en la Ligue 1 una semana antes, el 17 de agosto, ingresando al minuto 80 en la victoria 1-0 ante el Metz, según Primicias. En ese encuentro, aportó frescura al mediocampo en 10 minutos, colaborando en la jugada que derivó en el gol de Panichelli al minuto 86. Su rápida adaptación al fútbol europeo, tras brillar con Independiente del Valle en Ecuador, ha sido clave para ganarse la confianza de Rosenior.

El Racing de Estrasburgo, con un promedio de edad de 22,6 años, es uno de los equipos más jóvenes de las cinco grandes ligas europeas, según Ecuavisa. Este entorno favorece el desarrollo de Páez, quien se unió a otros talentos como el estadounidense Caleb Wiley y el colombiano Oscar Perea en un plantel con aspiraciones de clasificar a torneos europeos.

Próximos retos en Ligue 1 y Conference League

La victoria ante Nantes, con gol de Emanuel Emegha, consolidó al Estrasburgo con seis puntos tras dos jornadas en la Ligue 1. El equipo se prepara ahora para enfrentar al Mónaco el 31 de agosto en el Stade Louis II, un duelo exigente tras el empate 0-0 ante el Brøndby en la ida de los playoffs de la Conference League el 21 de agosto. El partido de vuelta, programado para el 28 de agosto en Dinamarca, podría incluir minutos para Páez, según Olé Ecuador.

El Estrasburgo, que finalizó séptimo en la Ligue 1 2024/2025 y clasificó a la Conference League, aspira a un torneo europeo de mayor jerarquía en la próxima temporada, según El Universo. La evolución de Páez será crucial para este objetivo y para su preparación con la selección ecuatoriana de cara a las eliminatorias sudamericanas ante Paraguay (4 de septiembre) y Argentina (9 de septiembre).

Proyección de una joya ecuatoriana

Kendry Páez, adquirido por el Chelsea en junio de 2023 desde Independiente del Valle, está cedido al Estrasburgo para ganar experiencia en una liga competitiva. Su desempeño en la Ligue 1, con 57% de acierto en pases, un pase clave y dos intercepciones en el debut ante Metz, demuestra su potencial. Rosenior destacó que Páez “ha adherido totalmente a la cultura del club”, proyectándolo como una figura clave para el equipo.