Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Vida
Ciencia y Tecnología

LG revoluciona el mercado con el monitor OLED más rápido del mundo

LG redefine la experiencia visual con un monitor OLED capaz de alcanzar 720Hz, presentado en la K-Display 2025.
El enfoque en mejorar la velocidad de refresco en monitores OLED responde a la demanda de usuarios que requieren pantalla rápida para videojuegos, diseño y otras aplicaciones profesionales. Foto: Europa Press.
Elías Sánchez

Redacción ED.

LG sorprendió en la reciente muestra K-Display 2025 celebrada en Seúl al presentar un monitor OLED con velocidad de refresco de hasta 720Hz en resolución HD. Este avance convierte al dispositivo en el monitor OLED más rápido del mundo, según confirmó la misma compañía.

El fabricante coreano también mostró la cuarta generación de paneles OLED, capaces de alcanzar un brillo máximo de 4.000 nits. Estos nuevos paneles están diseñados para potenciar la era de los televisores con inteligencia artificial (IA), mejorando el rendimiento y la eficiencia energética, además de garantizar un brillo excepcional.

LG: monitores OLED de alta velocidad y tecnología adaptativa

El monitor de 27 pulgadas exhibido utiliza la cuarta generación de paneles OLED y asegura una tasa de refresco de 540Hz en calidad QHD. Sin embargo, al aplicar la tecnología de Frecuencia y Resolución Dinámica (DFR), LG eleva la velocidad a 720Hz en resolución HD. Esta característica permite a los usuarios ajustar la tasa de refresco según sus necesidades específicas, optimizando la experiencia visual.

El enfoque en mejorar la velocidad de refresco en monitores OLED responde a la demanda de usuarios que requieren pantalla rápida para videojuegos, diseño y otras aplicaciones profesionales. Al combinar rendimiento, eficiencia y alta tasa de refresco, LG establece un nuevo estándar en el sector.

Innovaciones en pantallas para vehículos y portátiles

Además, LG presentó una pantalla para vehículos LCD LTPS de 47,8 pulgadas con tecnología de Modo de Privacidad Conmutable (SPM). Esta función impide que las imágenes en la pantalla se vean desde la posición del conductor, ofreciendo mayor privacidad y seguridad.

La empresa sorprendió con un dial de desplazamiento para vehículos que utiliza una pantalla extensible, con capacidad de aumentar su tamaño hasta un 53%, optimizando la interacción del usuario con el panel. También mostró un portátil de 14 pulgadas que integra tecnología Tandem ATO, con dos capas de paneles OLED. Esta tecnología mejora el brillo, reduce el consumo energético y extiende la durabilidad, facilitando diseños más delgados y ligeros.

