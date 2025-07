Lex Luthor supera en salario a los rotagonistas de Superman (2025)

Nicholas Hoult, quien interpreta a Lex Luthor en Superman (2025), recibió un salario de 2 millones de dólares, superando a David Corenswet (Superman) y Rachel Brosnahan (Lois Lane), ambos con 750.000 dólares, según Puck News. La diferencia se atribuye a la trayectoria de Hoult, marcando el inicio de una nueva era para el universo cinematográfico de DC bajo la dirección de James Gunn.

Hoult, de 35 años, cuenta con una sólida carrera, destacando como Hank McCoy/Bestia en cuatro películas de X-Men, con nominaciones a dos Globos de Oro y un Emmy. Su filmografía incluye Mad Max: Furia en el camino, La favorita y El menú. Corenswet, con un portafolio más reciente, participó en The Politician, Hollywood, Pearl y Tornados. Brosnahan, ganadora de un Emmy y dos Globos de Oro por The Marvelous Mrs. Maisel, tiene créditos en I’m Your Woman y Patriots Day. Ambos protagonizan el relanzamiento de DC.

Históricamente, Lex Luthor ha superado en salario a Superman

En 1978, Gene Hackman cobró 2 millones frente a los 250.000 de Christopher Reeve. Marlon Brando, como Jor-El, recibió 3.7 millones y un 11.75% de ganancias brutas. Sumando 19 millones (94 millones actuales) por 12 días de trabajo, según Entertainment Weekly.

El salario de Corenswet no es bajo frente a otros debuts de superhéroes. Robert Downey Jr. ganó 500.000 dólares por Iron Man (2008), Chris Evans 300.000 por Captain America (2011). Mientras que Henry Cavill y Gal Gadot 300.000 cada uno por Man of Steel y Wonder Woman . Sin embargo, Brie Larson (5 millones por Captain Marvel ) y Ezra Miller (3 millones por The Flash ) reflejan sueldos más altos en proyectos recientes. Los 750.000 de Corenswet, quien lidera la franquicia, parecen modestos en este contexto.

Buen desempeño tras su estreno

Superman muestra un sólido desempeño inicial, recaudando 22.5 millones en preestrenos el 10 de julio, la mejor cifra para una película de Superman y la tercera del universo DC, según CNBC. Las proyecciones estiman 130-140 millones para su primer fin de semana, superando los 116 millones de Man of Steel (2013) y equiparándose a The Batman (2022). Con un 83% de aprobación en Rotten Tomatoes, la cinta promete activar bonificaciones por taquilla para Hoult, Corenswet y Brosnahan, aunque los montos no se han divulgado.

La película marca un hito para DC, combinando talentos consolidados como Hoult con emergentes como Corenswet y Brosnahan. La estrategia de Gunn busca revitalizar la franquicia, apoyándose en un elenco que equilibra experiencia y frescura. El éxito inicial en taquilla y la recepción crítica sugieren que Superman (2025) podría consolidar esta nueva etapa. Con ello, se refuerza la relevancia de sus personajes y el impacto económico de sus actores principales en el universo cinematográfico de DC.