Leonidas Iza asegura que agentes de inteligencia intentaron atentar contra su vida

Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, rompió el silencio y denunció un intento de asesinato en su contra. Según relató, intentaron acabar con su vida de manera directa: “Agentes de inteligencia intentaron atentar contra mi vida”, precisó el político, de 43 años, ante miembros de su comunidad.

El dirigente indígena reveló que dos policías contrataron un taxi desde Ambato con la misión de vigilar cada movimiento que realizaba. Durante tres días los agentes registraron en video el lugar donde permanecía, lo que generó sospechas. «Dos policías contrataron un taxi desde Ambato para seguir y vigilar mis movimientos”, indicó.

Persecución policial y espionaje contra Leonidas Iza

Además, Leonidas Iza comentó que al confrontar a los hombres, los policías ordenaron al taxista atropellarlo, pero el conductor se negó.

El líder indígena relató que los agentes no quisieron identificarse, aunque confesaron que su función era presuntamente cuidarlo. “Los presuntos agentes, que no quisieron identificarse, habrían confesado que habían llegado a cuidar mi vida porque en el sistema de inteligencia había una alerta de atentado contra mi integridad”, señaló Leonidas Iza.

Asimismo, el expresidente de la Conaie indicó que las órdenes de seguimiento se habrían activado desde la semana pasada. Iza se percató de ello al revisar los dispositivos de los agentes, donde confirmó que la orden de seguirlo se dio desde el pasado viernes y se ejecutó por cuatro días.

Finalmente, Iza advirtió sobre su persecución y pidió a su comunidad mantenerse vigilante ante cualquier incidencia. También hizo un llamado al consejo de gobierno de dirigentes indígenas para extremar precauciones.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi se pronunció

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció el presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Conaie y excandidato presidencial de Pachakutik. Según un comunicado de este movimiento, el hecho ocurrió en la comunidad de San Ignacio, Latacunga. Según el documento, agentes de la Dirección de Inteligencia habrían irrumpido en la comunidad, generando temor y atentando contra la vida del dirigente indígena.

El MICC responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa por cualquier atentado contra Iza y otros líderes indígenas. Se señaló que el movimiento enfrenta una “persecución sistemática, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio”. La organización no proporcionó detalles específicos sobre la forma en que se habría perpetrado el supuesto intento de asesinato contra Leonidas Iza. (07)