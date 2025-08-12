LeBron James ofreció a Mirza Teletovic una oportunidad en la NBA tras sufrir grave enfermedad

Mirza Teletovic, exjugador de los Brooklyn Nets, reveló que en 2015, tras sufrir una embolia pulmonar que puso en riesgo su carrera, LeBron James lo contactó. Lo hizo para ofrecerle unirse a los Cleveland Cavaliers. La oferta llegó en un momento de incertidumbre, cuando pocas franquicias confiaban en su recuperación. En 2015, la carrera de Mirza Teletovic enfrentó un punto de inflexión.

Al alero bosnio, entonces jugador de los Brooklyn Nets, le diagnosticaron una embolia pulmonar, una condición médica grave que obstruye las arterias pulmonares y puede ser mortal. Este diagnóstico no solo lo alejó de las canchas durante meses, sino que generó dudas sobre su continuidad en la NBA. La mayoría de las franquicias, temerosas de los riesgos médicos, se mostraron reacias a ofrecerle un contrato.

LeBron James hizo que Teletovic regresara a la NBA

En medio de esta incertidumbre, Mirza Teletovic recibió una llamada inesperada. LeBron James, estrella de los Cleveland Cavaliers, contactó a su agente para ofrecerle una oportunidad de unirse al equipo. “Poca gente sabe quién es realmente King James. Después de mi embolia pulmonar, cuando nadie quería ficharme, llamó a mi agente y me ofreció jugar con él en Cleveland”, relató Teletovic, diez años después del suceso.

La embolia pulmonar, una afección que también forzó el retiro anticipado del exjugador Chris Bosh, representaba un riesgo significativo. Un nuevo coágulo podría tener consecuencias fatales, lo que hacía que los equipos dudaran en asumir el riesgo de fichar a Teletovic. Sin embargo, la confianza de LeBron James, una de las figuras más influyentes de la NBA, marcó un momento clave para el bosnio.

Teletovic logró superar la enfermedad y continuó su carrera en la NBA, jugando para equipos como los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks antes de retirarse en 2018. Posteriormente, regresó a las canchas en un entorno menos exigente con el KK Turbina, el club de su ciudad natal en Bosnia y Herzegovina. El gesto de LeBron James, revelado ahora por Teletovic, destaca el lado humano de una de las mayores estrellas del baloncesto mundial.

La historia, contada una década después, subraya cómo un acto de apoyo puede cambiar el rumbo de una carrera profesional en un momento de adversidad. La embolia pulmonar es una afección médica que afecta a miles de personas anualmente y puede tener graves consecuencias si no se trata a tiempo. En el ámbito deportivo, casos como los de Teletovic y Bosh muestran los desafíos que enfrentan los atletas tras un diagnóstico de este tipo.