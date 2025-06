Lando Norris lidera el doblete de McLaren y terminó un fin de semana en el que acabó con todos

El piloto británico Lando Norris (McLaren) conquistó este domingo 29 de junio la victoria en el Gran Premio de Austria, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1. Pasó en un domingo accidentado en Red Bull Ring, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó fuera al ser arrollado por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) en la primera vuelta.

McLaren volvió a erigirse como el gran vencedor del fin de semana. Norris encabezó un podio en el que le acompañaron su colega de garaje y todavía líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), y el de Mónaco, Charles Leclerc (Ferrari). El español Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó séptimo y Carlos Sainz (Williams) no pudo participar en la carrera después de que su coche se quedase parado en la salida.

Con los resultados de Spielberg, Piastri se mantiene en lo más alto de la general de pilotos con 216 puntos, aunque vio reducida su ventaja sobre su compañero de equipo, que atesora 201, a 15. Verstappen, con su cero de este domingo, sigue tercero con 155 unidades.

Mientras, Alonso, que partía undécimo, logró terminar en la zona de puntos al cruzar séptimo la meta, después de defenderse del brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) en la última vuelta, donde el sudamericano consiguió adelantarle en la curva 3 antes de que el asturiano recuperase la posición en la 4.

Sainz, por su parte, se quedó fuera antes de empezar, completando un fin de semana para olvidar. El madrileño, que comenzaba decimonoveno, desde el fondo de la parrilla, vio cómo su Williams FW47 se quedaba detenido justo antes de iniciar la vuelta de formación en Red Bull Ring. La salida quedó abortada y se dispuso a comenzar la carrera desde el ‘pitlane’.

Photo taken, let the chaos begin 🤣#McLaren | #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/dFLndiEIvQ

— McLaren (@McLarenF1) June 29, 2025