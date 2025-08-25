Lamine Yamal confirma su amor con Nicki Nicole con una romántica foto

A sus recién cumplidos 18 años, el futbolista español Lamine Yamal ha encontrado el amor junto a la cantante argentina Nicki Nicole.

La noticia la confirmó el jugador del FC Barcelona a través de una fotografía en Instagram, tras semanas de especulaciones.

Lamine Yamal y su mensaje de amor

Lamine Yamal publicó una postal en su cuenta de Instagram donde aparece junto a Nicki Nicole, en un entorno decorado con pétalos de rosa, globos en forma de corazón y una torta personalizada. Esto, para celebrar los 25 años de la artista.

La foto incluye emojis de corazón y torta como único texto, sugiriendo la naturaleza de su relación. Este gesto marca la primera confirmación pública tras especulaciones que circulaban desde julio.

Antecedentes de los rumores

Los rumores sobre la relación comenzaron tras la asistencia de Nicki Nicole a la celebración del 18º cumpleaños de Yamal en julio. Posteriormente, la cantante fue vista en el partido Joan Gamper Trophy, luciendo una camiseta del Barcelona con el número de Yamal.

Mientras que hace unos días, ambos compartieron imágenes desde lugares similares, alimentando las especulaciones. Además, fueron vistos paseando por las calles de Mónaco, aumentando la atención mediática.

El papá de Lamine Yamal guardó silencio

El padre de Lamine Yamal, consultado por medios españoles, evitó comentar sobre la relación, refiriéndose a ello como un asunto personal. «Es que no sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. La verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida», expresó Mounir Nasraoui, en diálogo con Europa Press.

Por su parte, la pareja no ha emitido declaraciones oficiales más allá de la imagen compartida en redes sociales.

Contexto del vínculo

Nicki Nicole, conocida por su carrera en la música urbana latinoamericana, ha sido vinculada previamente a otros artistas. Lamine Yamal, por su parte, ha ganado notoriedad como una promesa del fútbol europeo, lo que ha puesto su vida personal bajo escrutinio.

Relaciones entre deportistas y artistas son comunes, y esta conexión ha generado interés global debido a la juventud de Yamal y el perfil internacional de ambos.

La foto ha circulado en redes sociales y medios internacionales, generando comentarios entre seguidores. Sin embargo, ni Yamal ni Nicole han abordado directamente las especulaciones, dejando la imagen como la principal evidencia pública.

La atención podría aumentar con el inicio de la temporada futbolística 2025-2026, donde Yamal es una figura clave. (13).