La vitamina E es el secreto matutino para un colágeno joven y fuerte, según expertos

Vogue España compartió un hábito clave para la piel: incorporar vitamina E cada mañana ayuda a prevenir la descomposición del colágeno, según expertos. Este antioxidante, destacado por dermatólogos, se posiciona como un esencial para mantener la piel firme y joven.

La revista Vogue España puso los reflectores en la vitamina E, un poderoso antioxidante que está revolucionando las rutinas de cuidado personal. El artículo detalla cómo usar este nutriente cada mañana puede proteger el colágeno, la proteína clave para una piel elástica y sin arrugas. “La vitamina E neutraliza los radicales libres, que aceleran el envejecimiento”, explicó la dermatóloga Paloma Cornejo en la nota, generando revuelo entre los amantes del skincare (rutina de cuidado facial).

Incorporar la vitamina E es más fácil de lo que parece. Disponible en sérums, cremas o cápsulas, este ingrediente actúa como un escudo contra el daño solar y la contaminación, factores que descomponen el colágeno. Vogue recomienda aplicarla tras la limpieza facial, antes del protector solar, para maximizar sus beneficios. Marcas como TheMAT Ordinary y La Roche-Posay han ganado popularidad por sus productos ricos en vitamina E, que prometen una piel más luminosa desde la primera semana.

Por qué el colágeno importa

El colágeno es el pilar de una piel firme, pero su producción disminuye con la edad y factores como el estrés o la exposición solar. Según Cornejo, la vitamina E no solo previene su degradación, sino que potencia la regeneración celular. Esto la hace ideal no solo para la piel, sino también para el cabello y las uñas. Comparado con otros antioxidantes como la vitamina C, la E destaca por su capacidad de hidratar y reparar, un combo perfecto para pieles secas o sensibles.

Un plus para tu rutina

La vitamina E también brilla por su versatilidad. Más allá de los cosméticos, consumirla en alimentos como almendras, aguacate o espinacas refuerza sus beneficios desde adentro. “Es como un boost para tu cuerpo”, afirmó la nutricionista Beatriz Larrea en Vogue. Combinar un sérum matutino con una dieta rica en vitamina E puede transformar tu piel en 4 a 6 semanas, según expertos.

Cómo integrar la vitamina E sin complicaciones

Vogue sugiere empezar con pequeñas dosis para evitar irritaciones, especialmente en pieles sensibles. “Un sérum con 5-10% de vitamina E es ideal para principiantes”, recomendó la experta en estética Carmen Navarro. Además, combinarla con una dieta rica en frutos secos, aguacate o espinacas potencia sus efectos. La clave está en la constancia: aplicar el producto todas las mañanas puede marcar la diferencia en 4 a 6 semanas, según estudios citados por la revista.