La verdad detrás de la lucha silenciosa de Mariegiselle Carrillo: ”Tenía terror a morirme»

¿Qué pasó con Mariegiselle Carrillo? La conocida periodista deportiva ecuatoriana, de 37 años, compartió en el programa “Al final del túnel” de DibluTV, en Guayaquil, los retos de salud física y mental que enfrentó tras una pérdida repentina de audición y un diagnóstico que cambió su vida. ¿Por qué? Una enfermedad neurológica y el acoso en redes la llevaron al límite, pero ahora está lista para un nuevo capítulo.

Mariegiselle Carrillo, un rostro conocido en el periodismo deportivo ecuatoriano, dejó a todos con la boca abierta en su reciente entrevista en DibluTV. Con su característico carisma, pero con una vulnerabilidad nunca antes vista, la periodista habló sin filtros sobre los momentos más duros de su vida. Todo comenzó hace unos años, mientras trabajaba con el equipo de fútbol Aucas. “Un día me levanté y, de la nada, no escuchaba nada por un oído”, confesó. En el hospital le diagnosticaron hipoacusia severa profunda, una condición que dañó su octavo nervio craneal, afectando su audición y equilibrio.

El impacto no fue solo físico. La pérdida de peso de Carrillo, que muchos notaron en redes, no fue por dietas extremas ni rumores malintencionados, sino por vértigo, náuseas y una lucha interna que la llevó a enfrentar un miedo profundo: “Tenía terror a morirme. Estuve muy cerca, pero gracias a mi doctor estoy aquí”.

El peso de las redes sociales

Las redes sociales, que alguna vez fueron su plataforma para conectar con fans, se convirtieron en un campo de batalla. “Me llamaban de todo: drogadicta, anoréxica… Fue cruel”, dijo en la entrevista. Los comentarios sobre su delgadez y su cambio físico fueron implacables. “Mi cuerpo cambió, sí, pero no por lo que decían. Hasta me operé el busto porque no estaba cómoda con mi imagen”, explicó. A pesar de las críticas, Mariegiselle se mantuvo firme, trabajando en su recuperación y demostrando que la salud mental es tan importante como la física.

Un nuevo comienzo para Mariegiselle

Tras meses de tratamiento psiquiátrico y médico, Mariegiselle ha dado pasos gigantes. Ha recuperado 12 libras y parte de su masa muscular, gracias a su amor por el deporte. Sin embargo, los retos no han terminado. “Hace dos semanas volví a tener mareos fuertes. Mi cuerpo se está resistiendo a algunos medicamentos”, admitió. Actualmente, trabaja en regular sus niveles de cortisol y serotonina, pero su espíritu sigue intacto.

Lo más sorprendente de la entrevista fue su anuncio: quiere ser mamá. A sus 37 años, Mariegiselle siente que es el momento de cerrar su ciclo en el periodismo deportivo y enfocarse en su vida personal. “No me molesta hablar de mi vida, pero que sea con respeto. Ahora mi prioridad es otra”, aseguró.

Lecciones de una guerrera

La historia de Mariegiselle no es solo una de superación, sino un recordatorio de que las apariencias engañan. Su caso recuerda a otras figuras públicas que han enfrentado críticas por su físico, como la cantante Selena Gómez, quien también habló sobre su salud mental y lupus. Carrillo, con su valentía, está cambiando la conversación sobre la salud y el acoso digital.

Hoy, Mariegiselle sigue adelante, enfocada en su bienestar y su sueño de formar una familia. Su mensaje es claro: “No dejen que las redes definan quiénes son. La salud, física y mental, es lo primero”.