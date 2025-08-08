COMUNIDAD POR USD 1
Hace 1 mes
La UEFA multa a los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Robert Lewandowski por infringir el protocolo antidopaje

Hansi Flick y Marcus Sorg no podrán dirigir al equipo en la primera jornada de la 'Champions' por "conducta inapropiada".
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

[email protected]

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA impuso una multa de 5.000 euros ($5.831) a los jugadores del FC Barcelona RobertLewandowski y Lamine Yamal por incumplir el protocolo antidopaje tras el partido de la última Champions League contra el Inter de Milán. La sanción se conoció este viernes 8 de agosto.

En esa misma línea, el entrenador blaugrana, Hansi Flick, y su ayudante Marcus Sorg no podrán estar en el banquillo en el estreno de la nueva Fase Champions al obtener una sanción por «conducta inapropiada». Las inobservancias del staff técnico también sucedieron en el mismo marco.

Yamal y Lewandowski con multa económica

Tras la reunión del pasado 31 de julio, el órgano de la UEFA publicó este viernes las sanciones que, en buena parte, afectan a un FC Barcelona que, como club, también recayó en sanción, de nuevo, por el comportamiento de parte de su afición en ese desplazamiento al Giuseppe Meazza del Inter de Milán, con derrota por 4-3 en la prórroga que dejó al equipo ‘culé’ fuera de la final.

En cuanto a los futbolistas, tanto Lamine Yamal como Robert Lewandowski han sido multados con 5.000 euros cada uno (unos $5.831) por no atender «de inmediato» las instrucciones del oficial de control antidopaje de la UEFA y por no dirigirse «sin demora» a la estación de control para someterse al contral. Aquello va en contra de lo estipulado en los artículos 21.8 y 21.10 (a) del Reglamento Antidopaje de la UEFA.

Por otra parte, el organismo disciplinario sancionó con un partido de suspensión y una multa de 20.000 euros ($23.351) tanto a Hansi Flick como a su ayudante Marcus Sorg, por vulnerar los principios generales de conducta y las normas básicas de comportamiento decente, conforme a los artículos 11.1 y 11.2 (b) del Reglamento Disciplinario.

Además, el FC Barcelona deberá abonar 7.750 euros en total por incidentes ocurridos durante ese partido europeo en Milán, con 5.250 euros por lanzamiento de objetos y 2.500 euros ($9.038) más por encendido de bengalas, en virtud del artículo 16 del mismo reglamento.

