La ‘Reina de la Ketamina’ irá a juicio por la presunta venta de la dosis mortal a Matthew Perry

Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, enfrentará un juicio el 23 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, Estados Unidos, por cinco cargos de distribución de ketamina, incluido uno relacionado con la muerte de Matthew Perry, actor de “Friends”.

Su vínculo con la muerte de Matthew Perry

El caso contra Sangha, de 42 años, es el único pendiente tras acuerdos de culpabilidad de cuatro coimputados en la muerte de Matthew Perry, incluidos su doctor Salvador Plasencia y su asistente personal.

El juez federal pospuso el inicio del juicio por cuarta vez desde la acusación formal en abril de 2024. Esto tras una solicitud de la defensa para revisar la extensa evidencia entregada por la fiscalía.

Los abogados de Sangha argumentaron necesitar tiempo para “analizar todo el material y terminar su propia investigación”. Desde su arresto en 2024, permanece bajo custodia federal.

El juicio se centrará en la distribución de 25 frascos de ketamina por 6.000 dólares que el asistente y un amigo de Perry compraron a Sangha pocos días antes de su muerte. Los fiscales alegan que estas dosis fueron letales.

Sangha, identificada como uno de los dos principales objetivos de la investigación junto a Plasencia, se promocionaba como “una distribuidora de drogas para celebridades con productos de alta calidad”, según documentos judiciales.

Contexto de la investigación

Plasencia, quien admitió su culpabilidad en junio de 2025, y otros tres implicados, colaboran con las autoridades tras sus acuerdos.

Matthew Perry, encontrado sin vida en su casa de Pacific Palisades, consumía ketamina como tratamiento para la depresión, un uso fuera de lo quirúrgico que ha ganado popularidad. Cuando su médico habitual no satisfizo su demanda, recurrió a Plasencia y luego a Sangha, iniciando una cadena de compras ilegales, según la fiscalía.

La investigación reveló que Sangha operaba desde su apartamento en North Hollywood, apodado “Sangha Stash House”, donde almacenaba y distribuía drogas desde 2019. Un registro en marzo de 2024 encontró 79 viales de ketamina, 1.4 kilogramos de pastillas con metanfetamina y otras sustancias.

Perry murió por los “efectos agudos de la ketamina”, según la autopsia.

Antecedentes del caso de Matthew Perry

Sangha enfrenta cargos por conspiración para distribuir ketamina, posesión con intención de distribuir metanfetamina y ketamina, y cinco conteos de distribución, incluyendo uno con resultado de muerte. Ha mantenido su inocencia desde el inicio.

Los fiscales vinculan a Sangha a otra muerte por sobredosis en 2019, tras vender ketamina a Cody McLaury, lo que sugiere conocimiento del riesgo. Su próxima audiencia está programada antes del juicio.

El caso ha destacado el uso recreativo de ketamina en Hollywood, un tema en investigación por autoridades desde la muerte de Matthew Perry. La comunidad espera los resultados del proceso, que podría establecer precedentes legales. (13).