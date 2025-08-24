La Policía liberó a tres secuestradas, incluida la hija de un político y actor guayaquileño

La Policía Nacional rescató a tres personas, incluida la hija del concejal alterno de Guayaquil, Alberto Cajamarca, secuestradas el viernes. La liberación se dio en menos de 24 horas, tras un operativo de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase). Tras la operación policial se logró también la aprehensión de tres presuntos secuestradores. Los sospechosos quedaron en manos de las autoridades de justicia.

En un operativo llevado a cabo en Fincas Delia, una zona rural de Durán, la Policía Nacional liberó a las tres personas secuestradas. Entre ellas estaba la hija del actor y concejal alterno de Guayaquil, Alberto Cajamarca, del movimiento Revolución Ciudadana. El secuestro ocurrió el viernes 22 de agosto de 2025, cuando a las víctimas las interceptaron tras salir de su lugar de trabajo.

Las tres personas secuestradas están bien de salud

Según Santiago Gavilanes, jefe policial de Durán, los captores trasladaron a las víctimas a esta localidad aledaña a Guayaquil. El objetivo era robar el dinero de sus cuentas bancarias y exigir un rescate a sus familias. La operación, ejecutada por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), se desarrolló en Fincas Delia, un sector sin servicios básicos y de difícil acceso. El lugar es conocido por ser un punto de operaciones de los Chone Killers.

Se trata de una banda criminal clasificada como “terrorista” por el Gobierno Nacional. En el operativo, las autoridades capturaron a tres hombres, quienes, según Gavilanes, resultaron “plenamente identificados” por las víctimas. Además, se incautaron dos vehículos y teléfonos móviles, en los que se encontraron comprobantes de transferencias bancarias realizadas desde las cuentas de las víctimas.

Operativos contra estas organizaciones.

Cajamarca, quien alertó sobre el secuestro de su hija a través de redes sociales la noche del viernes, expresó su alivio tras la liberación. “Es indescriptible lo vivido”, señaló el concejal en un comunicado emitido este sábado. Allí, también agradeció a la Policía Nacional y a la empresa municipal de seguridad de Guayaquil por su rápida intervención.

El secuestro se enmarca en la creciente ola de violencia en Ecuador, atribuida por el Gobierno a disputas entre bandas criminales como los Chone Killers. Estas agrupaciones se dedican a actividades como el narcotráfico, extorsión y secuestros. Desde que el presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno” en 2024, las autoridades han intensificado operativos contra estas organizaciones.

Durán se ha convertido en un foco de inseguridad

Estos grupos criminales, según el Gobierno, son responsables del aumento de los índices de homicidios que han posicionado al país como uno de los más violentos de Latinoamérica. Durán, en particular, se ha convertido en un foco de inseguridad debido a su cercanía con Guayaquil, la ciudad más poblada del país. (17)