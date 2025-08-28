COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
La OMS registra más de 34.000 casos y 138 muertes por viruela del mono en este 2025

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el virus de la viruela del mono (mpox) sigue circulando en 84 países
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra 34.386 casos de viruela del mono (mpox) a nivel global en los primeros siete meses del 2025, periodo en el que también notificó la muerte de 138 personas relacionadas con la enfermedad.

Ante estas cifras, la entidad advirtió que el virus sigue circulando en 84 países y que, en caso de no contener su circulación, seguirá representando un riesgo de transmisión comunitaria sostenida.

Casos del viruela del mono se concentran en África

Los datos, que abarcan el periodo de entre el 1 de enero y el 31 de julio, muestran que la mayoría de los casos se concentran en África, siendo República Democrática del Congo (RDC) el más afectado, con 15.377 casos y 30 muertos; seguido de Uganda, con 6.522 detecciones y 35 fallecidos; de Sierra Leona, con 5.149 identificados y 52 muertos; y de Burundi, con 1.394 notificaciones de mpox.

La OMS alerta sobre el riesgo de transmisión comunitaria sostenida de la viruela del mono

Desde la última edición de este informe, Senegal ha notificado casos de viruela del mono por primera vez, aunque aún se desconoce el clado correspondiente. Mientras que Turquía también ha registrado por primera vez casos del clado Ib.

Solo en el mes de julio, 47 países confirmaron 3.924 casos y 30 fallecimientos, con las regiones del Sudeste asiático y del Pacífico occidental en una situación al alza, frente a la baja de África, Europa y América. La región del Mediterráneo Oriental, por su parte, no ha llegado a reportar ningún caso en ese mes.

La transmisión comunitaria continúa

Cabe destacar que hasta 21 países africanos han registrado una transmisión continua de viruela del mono durante las últimas seis semanas, con el clado IIb presente en los países de África occidental, el clado Ib en los países de África oriental, y ambos clados presentes en los países de África central.

Aunque la tendencia a la baja en África se debe principalmente a la disminución de casos en RDC, Sierra Leona y Uganda, países como Kenia han seguido experimentando una transmisión comunitaria y una tendencia al alza a lo largo del año, principalmente en adultos jóvenes, con 370 casos. Todas sus muertes (seis) se han producido en personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Por su parte, China, Alemania, Turquía y Reino Unido han notificado casos adicionales de mpox debido al clado Ib desde el último informe. Además, se han relacionado con viajeros a países en los que existe una transmisión comunitaria.

El pasado 20 de agosto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prorrogó durante doce meses las recomendaciones vigentes sobre la viruela del mono, emitidas a los Estados miembros para prevenir y reducir la propagación internacional del virus.

Con información de Europa Press

 

