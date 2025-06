La manabita Susy Sacoto, Miss Ecuador 2021, habría encontrado el amor

Susy SacotoLa manabita Susy Sacoto, Miss Ecuador 2021, reapareció en redes sociales con una fotografía que está dando mucho de qué hablar.

Incluso, la propia exreina de belleza se mostró sorprendida por el alcance de su publicación, que llegó a ser vista por más de 18 mil personas.

¿Susy Sacoto tiene un nuevo amor?

El post de Susy Sacoto se trató de una fotografía de ella abrazada a un hombre, a quien se identificó como Luis Fernando. Sin embargo, la oriunda de Portoviejo no dio muchas pistas de quién es su acompañante, ya que en la descripción sólo escribió: «Surreal».

No obstante, esa simple palabra fue interpretada por los allegados y seguidores de la exMiss como una declaración de amor, especulándose que se trata de su nueva pareja. Diversas exreina comentaron el post, con muestras de afecta y deseos de felicidad. «Preciosa, mis mejores deseos para ti», escribió Lissette Naranjo, mientras que la exMiss Ecuador, Delary Stoffers dejó un emoji de enamorado. «Mashallah Vale, estás preciosa, que seas inmensamente feliz siempre», le escribió otra seguidora.

Se convirtió al Islam

Un detalle que también llamó la atención en la foto de Susy es que no lució su velo en la cabeza, algo que caracteriza a las mujeres que profesan la religión islámica. La manabita anunció que se había sumado a esa religión en junio de 2024, por lo que en sus post se la comenzó a ver usando el tradicional hiyab.

«Hay quienes toman esta importantísima decisión justo después de tomar su shahāda (testimonio de fe), al año, a la década, etc. Es un proceso personal y voluntario. En mi caso fue después de un año siendo musulmana y fue de las mejores decisiones que he tomado”, dijo Susy Sacoto en una historia de Instagram, en ese momento.

“Encontré la verdad en ella. Me dio muchísima paz y obviamente cada uno tiene la libertad de seguir el camino que quiere. Al que no le guste, pues me deja de seguir o me bloquea», recalcó sobre las opiniones de terceros.

Susy Sacoto reapareció en redes

La publicación con la que ha causado furor se da tras siete meses de silencio en Instagram. La beldad manabita se había alejado de esta red social, sin dar un motivo.

Uno de sus últimos post dejó ver su nueva vida como musulmana. Además de que informó que se había graduado como Magíster en Gerencia en Servicios de la Salud.

Susy Sacoto fue candidata a Reina de Portoviejo, así como Miss Ecuador. Su título nacional la llevó a representar al país en el Miss Universo 2021, que ese año se desarrolló en Israel.