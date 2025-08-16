COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Familia

La madurez emocional: Claves para una vida resiliente y equilibrada

La madurez emocional no solo beneficia a la persona, sino que también mejora sus relaciones y su entorno.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La madurez emocional no está determinada por el género ni por una edad específica.
La madurez emocional no está determinada por el género ni por una edad específica.
La madurez emocional no está determinada por el género ni por una edad específica.
La madurez emocional no está determinada por el género ni por una edad específica.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

La madurez emocional es un objetivo universal que permite a las personas enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y asertividad. Según expertos en psicología, esta cualidad, que no depende del género ni se alcanza en un momento específico, implica desarrollar habilidades para regular emociones, asumir responsabilidades y actuar de manera coherente con la edad y el contexto sociocultural. La psicóloga Vanessa Armendáriz explica qué define a una persona madura y formas para cultivar esta cualidad esencial.

Según la especialista, la madurez emocional es “un grado de desarrollo psicológico adecuado a la edad de la persona, que le permite adaptarse con éxito a los desafíos cotidianos y existenciales”. Este proceso no tiene un punto final, ya que la madurez es una cualidad en constante evolución que puede mejorar a lo largo de la vida.
Armendáriz enfatiza la importancia del autoconocimiento para alcanzar la madurez emocional. A través de un proceso terapéutico, las personas pueden identificar y sanar heridas emocionales, aprendiendo a regular sus reacciones ante eventos que las afectan profundamente. “La terapia ofrece técnicas específicas, pero actividades como el arte, el deporte, la meditación o escribir un diario también son herramientas valiosas”, señala.

Características de una persona madura

La psicóloga destaca cinco rasgos principales de la madurez emocional:

  1. Respuesta constructiva: Una persona madura enfrenta desafíos y dilemas de manera eficaz, adaptándose a las circunstancias.
  2. Coherencia: Su comportamiento es acorde a su edad y contexto sociocultural, mostrando un estilo de afrontamiento adecuado.
  3. Regulación emocional: Comprende y expresa sus emociones de forma constructiva, adaptándolas a la situación.
  4. Responsabilidad: Actúa con un sentido de responsabilidad acorde a su edad, lo que le permite desarrollarse plenamente. Sin embargo, San Román advierte que un exceso de responsabilidad, especialmente en niños, puede generar problemas emocionales.
  5. Asunción de consecuencias: Una persona madura “lee” las situaciones con sabiduría, actúa con eficacia y asume las consecuencias de sus decisiones.

Estrategias para cultivar la madurez emocional

 

No existen fórmulas universales, pero los expertos sugieren exponerse de manera controlada a situaciones desafiantes para superar el miedo y desarrollar habilidades. “Identificar comportamientos infantiloides y trabajar para darles un enfoque más adulto es clave”, explica Armendáriz. Por ejemplo, enfrentar situaciones que generan ansiedad de forma gradual permite ganar confianza y resiliencia.

De su parte, el psicóloga Alejandro Mendoza recomienda actividades prácticas como la escritura reflexiva. Llevar un diario para analizar emociones, objetivos y barreras fomenta el autoconocimiento y ayuda a estructurar pensamientos, agrega. Además, actividades como el voluntariado, el contacto con la naturaleza o la expresión artística pueden servir como herramientas para regular emociones y fortalecer la madurez.

Un proceso continuo

La madurez emocional no está determinada por el género ni por una edad específica. Depende de factores como la educación, las experiencias personales y el entorno. Aunque suele asociarse con la edad adulta, Mendoza subraya que siempre hay espacio para crecer: “La madurez es un proceso vivo, en constante desarrollo”. Por ello, trabajar en el autoconocimiento y la regulación emocional es una inversión a largo plazo para una vida más equilibrada y plena.

Ambos expertos coinciden en que la madurez emocional no solo beneficia a la persona, sino que también mejora sus relaciones y su entorno. En un mundo cada vez más complejo, cultivar esta cualidad se vuelve esencial para enfrentar los retos con inteligencia y serenidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fusión de sabores marca la colaboración entre Portoviejo y Manizales

Liga de Portoviejo remonta y vence 1-2 a Exapromo en el duelo de ida por el tercer lugar

Roberto Luque estará al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte

Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispostivos electrónicos, cerca de 50 PlayStation decomisadas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fusión de sabores marca la colaboración entre Portoviejo y Manizales

Liga de Portoviejo remonta y vence 1-2 a Exapromo en el duelo de ida por el tercer lugar

Roberto Luque estará al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte

Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispostivos electrónicos, cerca de 50 PlayStation decomisadas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fusión de sabores marca la colaboración entre Portoviejo y Manizales

Liga de Portoviejo remonta y vence 1-2 a Exapromo en el duelo de ida por el tercer lugar

Roberto Luque estará al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte

Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispostivos electrónicos, cerca de 50 PlayStation decomisadas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO