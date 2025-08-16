La madurez emocional: Claves para una vida resiliente y equilibrada

La madurez emocional es un objetivo universal que permite a las personas enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y asertividad. Según expertos en psicología, esta cualidad, que no depende del género ni se alcanza en un momento específico, implica desarrollar habilidades para regular emociones, asumir responsabilidades y actuar de manera coherente con la edad y el contexto sociocultural. La psicóloga Vanessa Armendáriz explica qué define a una persona madura y formas para cultivar esta cualidad esencial.

Según la especialista, la madurez emocional es “un grado de desarrollo psicológico adecuado a la edad de la persona, que le permite adaptarse con éxito a los desafíos cotidianos y existenciales”. Este proceso no tiene un punto final, ya que la madurez es una cualidad en constante evolución que puede mejorar a lo largo de la vida.

Armendáriz enfatiza la importancia del autoconocimiento para alcanzar la madurez emocional. A través de un proceso terapéutico, las personas pueden identificar y sanar heridas emocionales, aprendiendo a regular sus reacciones ante eventos que las afectan profundamente. “La terapia ofrece técnicas específicas, pero actividades como el arte, el deporte, la meditación o escribir un diario también son herramientas valiosas”, señala.

Características de una persona madura