La ecuatoriana Jessica Palacios Dajomes rompe récord y gana oro en los Juegos Panamericanos Junior

La ecuatoriana Jessica Palacios Dajomes ganó la medalla de oro en la categoría de 63 kilogramos (kg) de halterofilia, de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La competencia se dio este jueves, 21 de agosto de 2025, donde la tricolor también rompió el récord panamericano juvenil.

Con un total de 222 kg levantados, la atleta de 18 años destacó el dominio ecuatoriano en el levantamiento de pesas.

La halterofilia forma parte de los 28 deportes del evento multideportivo para atletas de hasta 22 años.

El triunfo de Jessica Palacios Dajomes

Jessica Palacios Dajomes levantó 100 kg en arranque y 122 kg en envión, estableciendo nuevos récords panamericanos juveniles en ambas modalidades.

El total de 222 kg le aseguró el primer lugar en la categoría femenina de 63 kg, superando a sus competidoras durante la jornada de la mañana en el Complejo Deportivo Paraguayo-Japonés.

La atleta, oriunda de Imbabura, Ecuador, ejecutó sus levantamientos con precisión, cumpliendo los estándares de la Federación Internacional de Halterofilia.

«Sí teníamos en mente superar nuestra marca personal y lo hicimos con 3 kilos más en el total. Estoy feliz, contenta, muy orgullosa de mí misma por el triunfo obtenido y por lo que se viene», dijo la joven pesista tras su logro. Además, recordó a sus hermanas Neisi Dajomes y Angie Palaciones, referentes del deporte ecuatoriano. «Esta medalla, primero que todo, es para Dios, y segundo para mis hermanas y mi entrenador», añadió con una sonrisa.

Una trayectoria llena de éxitos

Pese a su corta edad, Palacios acumula experiencia internacional y varios triunfos como pesista. En 2022, ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil en México, destacándose en la categoría de 59 kg.

En 2023 fue vicecampeona en el Mundial Pre-juvenil de Albania y en 2024 obtuvo bronce en el Mundial Juvenil en España. Estos resultados la consolidaron como una promesa del levantamiento de pesas ecuatoriano.

Su participación en Asunción 2025 posiciona a Palacios como abanderada de Ecuador, junto a Pedro Benalcázar, en un equipo de 113 deportistas.

La familia Dajomes, conocida por sus logros en halterofilia, sigue siendo un referente en el deporte nacional.

Los logros de las hermanas Dajomes

La familia Dajomes ha marcado la historia del levantamiento de pesas ecuatoriano. Neisi Dajomes, campeona olímpica en Tokio 2020, y Angie Palacios, medallista en París 2024, han elevado el perfil del país. Jessica, la menor de la familia, continúa esta tradición, inspirando a nuevas generaciones.

Los Juegos Panamericanos Junior, celebrados del 9 al 23 de agosto de 2025, ofrecen 336 eventos en 28 deportes, sirviendo como clasificatoria para Lima 2027. Ecuador busca superar las 53 medallas de Cali-Valle 2021, y el oro de Palacios contribuye a esta meta.

La competencia en Asunción marca la primera vez que Paraguay alberga un evento Panamericano, utilizando infraestructura de los Juegos Suramericanos 2022. (13).