COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

La ecuatoriana Jessica Palacios Dajomes rompe récord y gana oro en los Juegos Panamericanos Junior

La pesista Jessica Palacios Dajomes ganó una medalla de oro para Ecuador en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, extendiendo el legado de su familia en esta disciplina deportiva.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

Redacción

Redacción ED.

La ecuatoriana Jessica Palacios Dajomes ganó la medalla de oro en la categoría de 63 kilogramos (kg) de halterofilia, de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La competencia se dio este jueves, 21 de agosto de 2025, donde la  tricolor también rompió el récord panamericano juvenil.

Con un total de 222 kg levantados, la atleta de 18 años destacó el dominio ecuatoriano en el levantamiento de pesas.

La halterofilia forma parte de los 28 deportes del evento multideportivo para atletas de hasta 22 años.

El triunfo de Jessica Palacios Dajomes

Jessica Palacios Dajomes levantó 100 kg en arranque y 122 kg en envión, estableciendo nuevos récords panamericanos juveniles en ambas modalidades.

El total de 222 kg le aseguró el primer lugar en la categoría femenina de 63 kg, superando a sus competidoras durante la jornada de la mañana en el Complejo Deportivo Paraguayo-Japonés.

La atleta, oriunda de Imbabura, Ecuador, ejecutó sus levantamientos con precisión, cumpliendo los estándares de la Federación Internacional de Halterofilia.

«Sí teníamos en mente superar nuestra marca personal y lo hicimos con 3 kilos más en el total. Estoy feliz, contenta, muy orgullosa de mí misma por el triunfo obtenido y por lo que se viene», dijo la joven pesista tras su logro. Además, recordó a sus hermanas Neisi Dajomes y Angie Palaciones, referentes del deporte ecuatoriano. «Esta medalla, primero que todo, es para Dios, y segundo para mis hermanas y mi entrenador», añadió con una sonrisa.

Una trayectoria llena de éxitos

Pese a su corta edad, Palacios acumula experiencia internacional y varios triunfos como pesista. En 2022, ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil en México, destacándose en la categoría de 59 kg.

En 2023 fue vicecampeona en el Mundial Pre-juvenil de Albania y en 2024 obtuvo bronce en el Mundial Juvenil en España. Estos resultados la consolidaron como una promesa del levantamiento de pesas ecuatoriano.

Su participación en Asunción 2025 posiciona a Palacios como abanderada de Ecuador, junto a Pedro Benalcázar, en un equipo de 113 deportistas.

La familia Dajomes, conocida por sus logros en halterofilia, sigue siendo un referente en el deporte nacional.

Los logros de las hermanas Dajomes

La familia Dajomes ha marcado la historia del levantamiento de pesas ecuatoriano. Neisi Dajomes, campeona olímpica en Tokio 2020, y Angie Palacios, medallista en París 2024, han elevado el perfil del país. Jessica, la menor de la familia, continúa esta tradición, inspirando a nuevas generaciones.

Los Juegos Panamericanos Junior, celebrados del 9 al 23 de agosto de 2025, ofrecen 336 eventos en 28 deportes, sirviendo como clasificatoria para Lima 2027. Ecuador busca superar las 53 medallas de Cali-Valle 2021, y el oro de Palacios contribuye a esta meta.

La competencia en Asunción marca la primera vez que Paraguay alberga un evento Panamericano, utilizando infraestructura de los Juegos Suramericanos 2022. (13).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Preciado y Mercado destacan en victoria de Sparta Praga en Conference League

Operativo naval en Manabí frustra contrabando de combustible ligado al narcotráfico

Bosques en riesgo: más de 36.000 hectáreas devastadas por incendios en nueve meses

Gran Fondo de Nueva York confirma su décima edición en Manta el 28 de septiembre

¡Mucho cuidado con la sal! Estudio advierte que su consumo excesivo inflama el cerebro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Preciado y Mercado destacan en victoria de Sparta Praga en Conference League

Operativo naval en Manabí frustra contrabando de combustible ligado al narcotráfico

Bosques en riesgo: más de 36.000 hectáreas devastadas por incendios en nueve meses

Gran Fondo de Nueva York confirma su décima edición en Manta el 28 de septiembre

¡Mucho cuidado con la sal! Estudio advierte que su consumo excesivo inflama el cerebro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Preciado y Mercado destacan en victoria de Sparta Praga en Conference League

Operativo naval en Manabí frustra contrabando de combustible ligado al narcotráfico

Bosques en riesgo: más de 36.000 hectáreas devastadas por incendios en nueve meses

Gran Fondo de Nueva York confirma su décima edición en Manta el 28 de septiembre

¡Mucho cuidado con la sal! Estudio advierte que su consumo excesivo inflama el cerebro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO