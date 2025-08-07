COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Mundo
Latinoamérica

La defensa de Jair Bolsonaro recurre el arresto domiciliario y niega el incumplimiento de las medidas cautelares

La defensa de Jair Bolsonaro apeló el arresto domiciliario ordenado por el Supremo brasileño, negando violaciones a medidas cautelares relacionadas con el caso por intento de golpe.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Bolsonaro rompe el silencio: su defensa enfrenta al Supremo
Bolsonaro rompe el silencio: su defensa enfrenta al Supremo

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

La defensa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó este miércoles 6 de agosto de 2025 un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para impugnar la orden de arresto domiciliario dictada por el juez Alexandre de Moraes, quien lo acusó de haber incumplido medidas cautelares relacionadas con una investigación por su presunta responsabilidad en la financiación de una trama golpista coordinada desde Estados Unidos.

Defensa niega violación de medidas cautelares

El equipo legal del exmandatario aseguró que Bolsonaro no violó ninguna de las restricciones impuestas, especialmente la que le prohíbe utilizar cuentas en redes sociales de terceros. La defensa sostiene que el mensaje difundido en la cuenta de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, para saludar a los manifestantes que se movilizaron en su apoyo, no contó con participación directa o indirecta del expresidente.

«El expresidente no tiene control sobre terceros que compartan contenido sin su autorización, por lo tanto, no puede atribuírsele responsabilidad sobre publicaciones ajenas», argumentaron los abogados en el recurso, citado por la agencia Brasil.

Asimismo, el equipo jurídico cuestionó que la orden de arresto haya sido decidida de forma unilateral por el juez De Moraes. Según la apelación, el caso debió haber sido remitido a la Primera Sala del STF, ya que una medida tan restrictiva requiere validación del panel de jueces y no puede quedar únicamente en manos del magistrado instructor.

Restricciones impuestas al expresidente Jair Bolsonaro

La medida de arresto domiciliario fue decretada el lunes 4 de agosto, dos días antes de la presentación del recurso. Según el fallo del juez Alexandre de Moraes, Bolsonaro habría incumplido con una de las condiciones judiciales al utilizar las redes sociales de su hijo para enviar un mensaje político.

Además del arresto domiciliario, el expresidente de Brasil está sujeto a una serie de medidas cautelares desde 2024. Estas incluyen:

  • Uso de tobillera electrónica para rastrear su ubicación
  • Prohibición de ingresar a embajadas
  • Restricción total del uso de redes sociales
  • Prohibición de comunicarse con otros investigados vinculados al caso

Las medidas fueron adoptadas en el marco de una investigación por su supuesta implicación en una trama para entorpecer la acción de la justicia brasileña desde el extranjero, en particular, desde Estados Unidos, donde residió temporalmente tras dejar el poder en 2023.

Jair Bolsonaro, investigado

El expresidente Jair Bolsonaro es investigado por su presunta participación en la organización y financiación de una red de apoyo a movilizaciones antidemocráticas, que incluyeron el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado brasileño en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

De acuerdo con las autoridades judiciales, las movilizaciones habrían tenido como objetivo deslegitimar el resultado electoral que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, así como generar presión sobre el Supremo Tribunal Federal para frenar los procesos abiertos contra exfuncionarios y aliados de Bolsonaro.

El Ministerio Público sostiene que Bolsonaro mantuvo contactos con financistas, estrategas digitales y actores políticos que contribuyeron a sostener una campaña de desinformación e incitación a la desobediencia institucional. Por estas razones, la Corte impuso medidas preventivas que, según la defensa, el expresidente ha respetado en su totalidad.

Próximos pasos procesales

Hasta el momento, el Supremo no ha anunciado si admitirá el recurso para revisión colegiada. No obstante, la defensa insiste en que toda decisión que implique limitaciones a la libertad del investigado debe ser evaluada en sesión plenaria o al menos por la sala correspondiente.

Jair Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario en su residencia en Brasilia, monitoreado por dispositivos electrónicos y con vigilancia de las autoridades judiciales. No se descarta que nuevas medidas puedan ser aplicadas en función de la evolución del caso.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Google convierte Gemini en un tutor personal para los estudiantes con ‘Aprendizaje guiado’

En Manabí las enfermedades respiratorias crecen por clima y contaminación, aseguran especialistas

La artista Michelle Cordero revela problemas de salud que afectan su peso

Atlético Mineiro de Alan Franco elimina a Flamengo de Gonzalo Plata en penales y avanza a cuartos de la Copa de Brasil

La defensa de Jair Bolsonaro recurre el arresto domiciliario y niega el incumplimiento de las medidas cautelares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Google convierte Gemini en un tutor personal para los estudiantes con ‘Aprendizaje guiado’

En Manabí las enfermedades respiratorias crecen por clima y contaminación, aseguran especialistas

La artista Michelle Cordero revela problemas de salud que afectan su peso

Atlético Mineiro de Alan Franco elimina a Flamengo de Gonzalo Plata en penales y avanza a cuartos de la Copa de Brasil

La defensa de Jair Bolsonaro recurre el arresto domiciliario y niega el incumplimiento de las medidas cautelares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Google convierte Gemini en un tutor personal para los estudiantes con ‘Aprendizaje guiado’

En Manabí las enfermedades respiratorias crecen por clima y contaminación, aseguran especialistas

La artista Michelle Cordero revela problemas de salud que afectan su peso

Atlético Mineiro de Alan Franco elimina a Flamengo de Gonzalo Plata en penales y avanza a cuartos de la Copa de Brasil

¿Quién es Ana María Pesantes? Conoce a la nueva embajadora de Ecuador en Francia con visión en equidad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO