La Corte Nacional de Justicia promueve reformas a la Ley de Extradición

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) remitió a la Asamblea Nacional un proyecto para actualizar la Ley de Extradición, vigente desde el año 2000. Este avance busca adaptar la legislación a los cambios constitucionales y a las nuevas realidades del mundo penal y la cooperación internacional.

La actualización se sustenta en la necesidad de modernización legal ante los retos actuales. Refleja los avances en materia penal y normativa interna, incorpora también las innovaciones tecnológicas surgidas en los últimos 25 años. Además, atiende el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional, fortaleciendo las herramientas legales para enfrentarla con mayor eficacia y transparencia.

Ley de Extradición: adaptación constitucional y avances tecnológicos

Asimismo, el proyecto de la Ley de Extradición responde directamente a los cambios introducidos en la Constitución ecuatoriana. Toma en cuenta el desarrollo de mecanismos internacionales de cooperación internacional en materia penal, imprescindibles para procesar delitos que trascienden fronteras.

En un video publicado en la cuenta oficial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en X, la institución destacó que la propuesta incluye elementos que permiten enfrentar las nuevas modalidades de delincuencia utilizando tecnologías modernas y sistemas actualizados, lo que representa un salto cualitativo frente a la ley anterior.

Incorporación de la voluntad ciudadana y casos recientes

El documento legal también incorpora la voluntad expresada en el referéndum 2024, que aprobó la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos. Este cambio ya se implementó con la extradición de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la organización criminal ‘Los Choneros’, quien fue enviado a Estados Unidos el 20 de julio del 2025 para enfrentar la justicia.

La Ley de Extradición contempla novedades importantes como la resolución clara de casos activos y pasivos, un glosario con definiciones precisas, fases detalladas para el proceso y requisitos estrictos para solicitudes formales.

Fortalecimiento legal y respuesta global

Con esta propuesta, Ecuador refuerza su marco jurídico para la extradición, alineándose con estándares internacionales y respondiendo con mayor rapidez a delitos transnacionales.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) subraya que esta ley promueve la justicia y la cooperación internacional con un enfoque moderno y efectivo.

La actualización de la Ley de Extradición representa un esfuerzo crucial para el país, que busca afrontar desafíos actuales con una legislación sólida que protege la soberanía y garantiza procesos justos, beneficiando la seguridad jurídica y el cumplimiento efectivo de la ley.