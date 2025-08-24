La Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe para segundo debate del proyecto de Ley de Transparencia Social

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. Siete legisladores respaldaron la iniciativa presentada por el presidente Daniel Noboa. El proyecto, calificado como urgente, busca regular las organizaciones sociales sin fines de lucro. Su objetivo principal es fortalecer la transparencia y el control estatal.

El proyecto establece mecanismos para prevenir y detectar flujos irregulares de capital. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aplicará controles según el nivel de riesgo. Los criterios incluyen el volumen de recursos, origen de fondos y alcance territorial. Estas medidas se basan en investigaciones de la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero.

Valentina Centeno, presidenta de la comisión, destacó el debate amplio y los aportes recibidos. La norma apunta a desarticular economías criminales que mueven grandes sumas de dinero. Además, busca alinear la política pública con estándares internacionales de transparencia.

Garantías a la libertad de asociación

La Comisión de Desarrollo Económico fortalece la iniciativa. El proyecto incluye la Disposición General Primera, que prohíbe la persecución política a organizaciones sociales. Centeno aclaró que el objetivo es garantizar transparencia, no restringir libertades. Las medidas de control no podrán usarse para interferir en actividades lícitas. Esta disposición protege la libertad de asociación.

La sesión permitió consolidar aportes de los legisladores para robustecer la propuesta. La norma establece criterios claros para clasificar a las organizaciones según su riesgo. Entre ellos, se considerarán evaluaciones nacionales, sectoriales e institucionales. El ente rector supervisará el cumplimiento de estas disposiciones.

Trámite legislativo en marcha tras aprobación en la Comisión de Desarrollo Económico

La Comisión de Desarrollo Económico avanza en el trámite. Tras la aprobación, Centeno dispuso enviar el informe al presidente de la Asamblea, Niels Olsen. El documento se socializará con los 151 legisladores antes del debate. El proyecto responde a la necesidad de regular flujos financieros sin afectar derechos. La sesión reflejó un consenso para avanzar en el trámite.

La Comisión de Desarrollo Económico prioriza transparencia. La iniciativa no busca limitar la labor de las organizaciones sociales. Por el contrario, promueve un control responsable de los recursos. Las autoridades aplicarán supervisiones sin fines políticos. El proyecto espera su discusión en el Pleno de la Asamblea.

La Comisión de Desarrollo Económico prepara el debate. El informe aprobado será clave para el segundo debate en el Salón Plenario. La norma busca un equilibrio entre control y respeto a las libertades. Las organizaciones sociales deberán cumplir con los nuevos criterios. La Asamblea continuará el proceso legislativo en los próximos días.