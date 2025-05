La carne de cerdo es la segunda mayor consumida por los ecuatorianos, la proteína preferida es el pollo

La carne de cerdo es la segunda de mayor consumo en Ecuador, he ahí la importancia de este sector en la industria alimenticia nacional, así lo asegura Paúl Parra, presidente de la Asociación de Porcicultores de Ecuador (Aspe). De acuerdo a Parra, en Ecuador hay un consumo de 12 kilos de carne de cerdo al año per cápita. Estos datos corresponden a los registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, expuso Parra.

Actualmente en el país se producen 230 mil toneladas de carne de cerdo al año, lo cual abastece al 100 por ciento la demanda nacional. Esta cifra de producción se posiciona directamente al mercado de cárnicos. Asimismo, parte de esta producción va a la industria de los derivados de la carne de chancho como los embutidos. Según Parra, el 30 por ciento de lo que se produce en Ecuador va destinado a la industria de derivados de la carne (embutidos).

De acuerdo al presidente de la Aspe, el sector va creciendo en promedio entre 7 y 8 puntos por porcentuales cada año. Estos datos reflejan que cada vez el consumo de carne porcina se posiciona en cuanto a preferencia en los hogares ecuatorianos. Según datos citados por Raúl Parra, en Ecuador se registra un consumo de aproximadamente 12 kilos per cápita (por persona), mientras el consumo de pollo oscila los 30 kilos per cápita. Estas cifras reflejan la importancia de la porcicultura no solo en la canasta básica familias de los ecuatorianos sino en el sistema productivo.

La la producción de carne de cerdo depende del maíz

De acuerdo a Parra, las cifras citadas sobre el consumo per cápita corresponden a estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 2024. Estos datos indican que el sector porcicultor no solo debe enfocarse en el tema de producción sino también en la innovación y en la búsqueda de estrategias para fortalecerlo.

En el caso de Ecuador, aunque haya producción calificada y que puede competir con mercados internacionales, de acuerdo al presidente de la Aspe, los costos de producción impiden que la carne de cerdo de Ecuador trascienda de manera internacional. A decir de parra, el precio de insumos como el maíz influye negativamente en el mercado internacional. Agrega que en la porcicultura se requiere principalmente de maíz, alimento clave para la crianza de cerdos.

Precios del maíz influyen en la porcicultura

Según Parra, el precio de maíz varía constantemente y puede llegar hasta los 25 dólares por quintal. Estas variaciones llevan a que el precio de la carne de cerdo por kilo se ubique en un precio de venta al consumidor de 3.50 dólares por kilo. Estos valores suelen estar entre 17.35 dólares y 18 dólares. Sin embargo, en países vecinos estos precios son inferiores y por ellos los costos de producción son más bajos.

Parra asegura que en el mercado internacional el precio del maíz está fijado en 12 dólares y que con aranceles llega a un valor de 15 dólares (si se importa) . Sin embargo, sostiene que el sector se ve obligado a adquirir el producto nacional.

Ante la creciente demanda de la carne de cerdo, los porcicultores se enfrentan al ingreso de producción por zonas fronterizas de manera ilegal. De tal forma, esto representa cierta pérdida de mercado para los 160 mil productores de carne de cerdo en Ecuador. Este sector genera 120 empleos de manera indirecta en toda su cadena productiva.