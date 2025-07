La cantante Natalia Lafourcade espera su primer hijo a los 41 años: «No lo esperaba»

La cantante mexicana Natalia Lafourcade anunció este lunes, 7 de julio de 2025, que está embarazada de su primer hijo.

La artista, ganadora de cuatro Grammy y 18 Latin Grammy, compartió la noticia a través de sus redes sociales con fotografías que muestran su proceso de gestación mientras inicia su gira por Europa.

La maternidad sorprendió a Natalia Lafourcade

Con 41 años, Natalia Lafourcade contó que su embarazo llegó de manera inesperada, por lo que es considerado un «regalo». “Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba. Qué regalo de la vida al mismo tiempo en que canto y canto y sigo cantando para ustedes mi gente bella”, escribió.

La artista, conocida por temas como “Nunca es suficiente” y “Hasta la raíz”, mantuvo su vida personal privada hasta 2023, cuando mencionó su matrimonio con el realizador cinematográfico Juan Pablo López-Fonseca en YouTube.

Este anuncio marca su primer embarazo, confirmado mientras continúa su carrera musical activa. Lafourcade no especificó la fecha de nacimiento del bebé.

Ser mamá no estaba en sus planes

En una entrevista de 2018, Natalia Lafourcade mencionó que no tenía planes de convertirse en madre y que solo se enfocaría en sus proyectos profesionales. «No, todo menos ser mamá. Tengo muchos animalitos que son mis hijitos. Tengo nueve mascotas. No tengo planes por ahora de ser mamá. Me siento como que voy a ser mi propia mamá porque me siento que voy a dar a luz, esa es la sensación”, manifestó en el programa Ventaneando.

En ese sentido, la intérprete recalcó sus ganas de continuar haciendo música. “Estoy acostumbrada a vivir así y de lo que he hecho desde hace 15 años que es realmente estar trabajando en la música, viajar, hacer un disco, luego viajar, hacer un tour, y otro disco así”, señaló.

No obstante, la posibilidad de tener un hijo no estaba descartada por completo. “Tal vez en algún momento de mi vida seré madre, pero al menos no está dentro de mis planes cercanos”, sostuvo.

Detalles de la gira europea

La cantante iniciará su gira europea el 15 de julio en el festival Pirineos Sur, en Huesca, España. El itinerario incluye presentaciones en La Mar de Músicas en Cartagena el 17 de julio, y el Gran Teatre del Liceu en Barcelona el 20 de julio.

Posteriormente, actuará en el Teatro Real de Madrid el 25 de julio, seguido de un concierto acústico en Santiago de Compostela el 27 de julio, Segovia el 29 de julio, Marbella el 2 de agosto y Girona el 4 de agosto.

Contexto de la carrera de Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade, nacida el 26 de febrero de 1984 en Ciudad de México, es una de las artistas más premiadas de la música latina, con 18 Latin Grammy y cuatro Grammy. Su carrera incluye álbumes como “Mujer Divina” y colaboraciones en la banda sonora de “Coco”.

La cantante, que creció en un entorno musical por sus padres músicos, ha combinado pop, folk y jazz, consolidándose como referente.