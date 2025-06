La cantante Lila Flores sufre caída durante un programa en vivo

La artista ecuatoriana Lila Flores, integrante de Las Damas de Oro, sufrió una aparatosa caída durante la transmisión en vivo del programa matinal ‘En Contacto’ de Ecuavisa, mientras participaba en una dinámica junto a otros artistas.

El curioso momento se dio la mañana del reciente martes, 17 de junio, y se compartió a través de las redes sociales. Algunos internautas mostraron su preocupación por el accidente, mientras que otros lo tomaron con humor.

La aparatosa caída de Lila Flores

Según se pudo ver en un video, Lila Flores perdió el equilibrio durante una dinámica que involucraba a los cantantes Toño Navarrete, Jhonatan Luna y Alejandro Montes de Oca. Según testigos presentes en el estudio, el incidente se produjo por un mal paso, causando que la artista cayera al suelo frente a las cámaras. La situación generó una mezcla de risas y preocupación entre los presentes.

Inmediatamente, sus compañeros y el equipo de producción asistieron a Lila, quien, entre risas, aseguró estar bien. “Estoy bien, lo normal cuando uno se cae, se dobla la patita, duele un poco, pero no me lastimé fuerte”, comentó la cantante a diario Extra. “La otra vez me dolía el riñón del lado derecho. Qué puedo hacer, ya a veces mis pies no me responden”, añadió.

También se cayó durante un show

No es la primera vez que Lila Flores enfrenta un percance similar. El pasado 26 de abril, durante una presentación en vivo de Las Damas de Oro, la cantante también sufrió una caída en el escenario, lo que generó comentarios entre sus seguidores sobre la necesidad de mayor cuidado en sus presentaciones. Aunque en ambos casos no se reportaron lesiones graves, los incidentes han avivado la preocupación de los fans.

Lila Flores brilla con Las Damas de Oro

Las Damas de Oro, conformado por Lila Flores, Mayensi Rivera y Katty Elisa Lamilla, es un trío musical ecuatoriano que alcanzó gran reconocimiento tras ganar la Gaviota de Plata en la categoría folclórica del Festival de Viña del Mar 2025 con su tema ‘Canto de mi tierra’.

El grupo, formado en 2018 tras coincidir en un reality del programa ‘En Contacto’, se ha consolidado como un referente de la música romántica y folclórica en Ecuador. Actualmente gozan de gran popularidad y realizan shows en diferentes ciudades del país.

Antes, Lila fue vocalista de la agrupación Las Chicas Dulces, con la que alcanzó gran reconocimiento en la industria musical con temas como ‘Mírame’ y ‘Pecado Mortal’. De hecho, ella fue la cara visible del grupo durante 27 años. Sin embargo, dio un paso al costado en 2022. “Llega un momento en que uno siente que una etapa termina y otra comienza, y hoy para mí empieza algo nuevo”, dijo en ese momento.