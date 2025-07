La cantante brasileña Anitta reaparece con nuevo rostro tras enfermedad

La cantante brasileña Anitta, de 32 años, reapareció en público y en redes sociales tras ser diagnosticada con una infección bacteriana severa.

En Instagram, la guapa carioca compartió fotos junto a la actriz colombiana Sofía Vergara y la modelo británica Naomi Campbell, marcando su retorno tras un receso médico que incluyó el cancelamiento de compromisos como su show en el São João de Campina Grande.

Anitta llamó la atención por su rostro

Más allá de las famosas que la acompañaban, Anitta llamó la atención por los presuntos cambios que se hizo en su rostro. Las imágenes muestran supuestos contornos más definidos en su rostro, nariz más respingada y labios más voluminosos. Sin embargo, la cantante no ha confirmado ni desmentido los rumores.

Cabe destacar que la famosa recibió cientos de comentarios que hacía alusión a su supuesto cambio estético. «Yo con plata haría lo mismo», escribió una fan, destacando que la cantante se sigue viendo hermosa. «Sigue siendo ella que es lo importante.. Afino más el rostro pero la sigo encontrando en la mirada», añadió otra seguidora.

Ella está a favor de las cirugías estéticas

La intérprete de ‘Envolver’ nunca ha negado que ha pasado por el quirófano. Al contrario, en varias ocasiones ha confirmado que tiene una reducción de senos y una rinoplastia, porque «mi pechos llegaban antes que yo a los lugares (…) mi nariz era muy grande», ha dicho.

Además, en una pasada entrevista dijo que si tuviera tiempo, cambiaría de rostro con más frecuencia. Sin embargo, su apretada agenda no le permitía realizarse otros retoques estéticos. «Es importante asumirlo. Nunca he tenido problemas en decir las cosas que me pasan. Cuando me hice la cirugía plástica, quería que la gente lo supiera. Cuando mientes, se hace más difícil. No tiene nada que ver con que no me guste. Para mí, se trata más bien de reinventar mi imagen», dijo en una entrevista con Cosmopolitan.

Anitta es todo un éxito musical

Anitta, nacida como Larissa de Macedo Machado el 30 de marzo de 1993 en Río de Janeiro, es una destacada cantante, compositora y bailarina. Su carrera comenzó en 2013 con el lanzamiento de “Show das Poderosas” bajo el sello Warner Music Brasil, alcanzando el número uno en las listas brasileñas.

En 2015, su álbum Bang consolidó su éxito local, seguido por Ritmo Perfeito en 2017. Su proyección internacional llegó con “Downtown” (2017) junto a J Balvin, y “Fuego” (2019) con Sean Paul y Tainy. En 2020, lanzó Kisses, explorando géneros como funk carioca y reggaetón, y en 2022 lanzó Versions of Me, con colaboraciones como “Envolver” y “Girl from Rio”.

Ha ganado múltiples premios Latin Grammy y MTV VMAs, y actuó en eventos como Coachella 2023. Con más de 60 millones de seguidores en Instagram, Anitta sigue siendo una figura clave en la música latina global.