La actriz Bárbara Najas tras su polémico post: «Jamás salgan con un tipo que ya tuvo hijos y encima con una ex traumada»

La actriz ecuatoriana Bárbara Najas está envuelta en una polémica debido a quien ahora es su expareja. Así lo confirmó a través de una historia de Instagram, tras la publicación de un texto donde se indicaba que temía por su vida.

Dicho post inicial no habría sido realizado por ella, sino por una tercera persona que accedió a su cuenta de la red social de la ‘camarita’.

Bárbara Najas acusa a una «ex traumada»

La mañana del lunes, los seguidores de la recordada ‘Nena’ de la serie ‘Tres Familias’ se llevaron una sorpresa al leer un post publicado en su perfil de Instagram.

En este, la actriz de 32 años acusaba a un hombre de haberla manipulado durante ocho meses. “El causante de que esto esté pasando se llama Welmer Q.L., un hombre que me ha tenido en una inestabilidad mental y emocional terrorífica desde enero, que eso ha hecho que mi forma de ser cambie. Este tipo al parecer sufre mucho, y eso me ha afectado bastante”, se leía en la imagen.

El texto agregaba: “Responsabilizo al 100% a esa persona si algo me llega a suceder. Este hombre ha hecho mi vida una manipulación. Durante estos ocho meses en los cuales me lo ha demostrado. No es un hombre que vale la pena, responsabilizo de mi muerte a este hombre: Wermer Q.L. porque todo y todo lo malo que ha pasado este 2025 ha sido gracias a él”.

¿Le hackearon su cuenta de Instagram?

Tras la polémica generada, Bárbara Najas borró el post y se pronunció en sus historias de Instagram, acusando a una «ex traumada» de haberla realizado.

«Consejo de amiga: Jamás salgan con un tipo que ya tuvo hijos y encima con una ex traumada, porque nunca dejarán que uno sea feliz, siempre hablará mal, inventará, difamarán y harán lo que sea para que uno no viva tranquila y eso no se lo deseo a nadie. Nunca toco estos temas personales, pero ya me harté!», comenzó diciendo.

Luego, indicó «Esta vez me ha tocado dar la cara por la publicación que subieron en la mañana. Y ahora sí perdí la paciencia. Para colmo, esta mujer ya tiene pareja y aún así, desde cuentas falsas me escribe horrores de la familia del tipo con el que salí porque NO, ya no estamos juntos después de todo este circo, quiero paz!».

Así, dejó claro que ella no habría publicado el post donde señalaba temer por su vida. Mientras que en otra historia precisó: «No callemos ante difamaciones de gente loca».

Bárbara Najas está alejada de la televisión

La ecuatoriana puso pausa a su carrera actoral en 2021, tras su paso por la serie ‘Tres Familias’ de Ecuavisa y ‘El Final del Paraíso’ de Telemundo. Desde ahí, ha mantenido un perfil discreto, por lo que esta polémica sorprendió a sus seguidores.

Al momento, no se tienen mayores detalles de la ahora expareja de Bárbara Najas, quien la habría envuelto en este conflicto amoroso.