La actitud positiva de Jennifer Garner ante el paso del tiempo y el envejecimiento

La actriz estadounidense Jennifer Garner no siente estrés por envejecer. A sus 53 años, la estrella afirma que solo se preocuparía por su aspecto si viera fotos de un paparazzi. Sin embargo, en general, no le inquieta que las cosas cambien con el paso del tiempo.

Según declaró a la revista Harper’s Bazaar, «Parte del don de ser hija de mi madre es que no he pasado mucho tiempo estresada por mi aspecto físico«. Además, confiesa que no pasa mucho tiempo frente al espejo, lo que tiene sus ventajas.

Jennifer destaca que si alguna estrella revisa por más 20 años las fotos de un paparazzi, notará que ha dedicado más tiempo a cuidar cosas que no son importantes. Sin embargo, ella valora que no le causa estrés envejecer ni que su apariencia cambie. «Tengo mis momentos, por supuesto, en los que miro el monitor en el trabajo y digo: ‘¿Quién es esa? Ah, ¡soy yo!'», añade la actriz con humor y aceptación.

La filosofía de Jennifer Garner sobre la autoaceptación

La estrella de ’13 Going 30′ estuvo casada con Ben Affleck y tiene tres hijos: Violet, de 19 años, Fin, de 16, y Samuel, de 13. Jennifer Garner cree firmemente que menos es más cuando se trata de esforzarse por conservar la juventud. En general, se ha vuelto más amable consigo misma en todos los aspectos de su vida.

En sus propias palabras: «Creo que menos es más, en cuanto a centrarse demasiado en uno mismo en ese sentido. ¿Qué se le va a hacer? Quiero envejecer. Quiero vivir hasta los 100 años«, dijo.

La intérprete también expresa que no espera verse igual a los 100 años que hoy, sino que desea lucir cada etapa y sentirse bien con ella. Además, resalta que ahora se trata con más cariño y respeto, una actitud que considera fundamental para su bienestar.