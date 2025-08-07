COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Khloé Kardashian rompe el silencio: «La maternidad no es perfecta, pero es lo más real que tengo»

La celebridad del clan Kardashian habla con honestidad sobre los desafíos de criar hijos tras una separación, en su pódcast.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo

[email protected]

Maternidad sin filtros: así se podría resumir el testimonio que Khloé Kardashian compartió en su pódcast, donde abordó sin rodeos los retos emocionales, logísticos y sociales que enfrenta como madre en un entorno de crianza compartida. La empresaria y personalidad televisiva destacó la importancia de apoyarse en la familia, mantener la comunicación con el padre de los hijos y, sobre todo, reconocer que no se puede ser una madre perfecta todo el tiempo.

Kardashian aseguró que idealizaba la maternidad hasta que se enfrentó a su versión real, marcada por noches sin dormir, decisiones difíciles y una constante sensación de insuficiencia. “Uno no entiende lo que implica ser madre hasta que lo vive. Es hermoso, sí, pero también desafiante”, expresó. Reconoció que no fue fácil adaptarse a una nueva rutina en solitario y que, por momentos, sintió miedo de no estar a la altura de las exigencias diarias.

Aunque está separada de Tristan Thompson, padre de sus hijos, mantienen una relación cordial y colaborativa. A pesar de la distancia, él se involucra activamente gracias a una organización familiar flexible. “No hay disputas por los niños. Ambos respetamos nuestros tiempos”, dijo. Esta cooperación le permite a Khloé enfocarse en su crecimiento personal y profesional sin descuidar su rol como madre.

El peso de la culpa materna

Uno de los temas más sensibles fue la culpa materna. Kardashian admitió sentirse frustrada cuando no puede estar en cada momento importante. “Mi hija me pide que cene con ella y su abuela. A veces puedo, otras no. Eso duele”, relató. Estas emociones la impulsan a buscar un equilibrio emocional y aceptar que no puede hacerlo todo.

Khloé insistió en que mostrarse vulnerable también es una forma de enseñar. “No quiero fingir que soy una supermamá. Quiero que mis hijos vean que también cometo errores, y que eso está bien”. Su mensaje busca alentar a otras madres a normalizar la imperfección.

Red de apoyo y valores familiares

La empresaria recalcó el papel crucial que cumple su familia extendida: madre, padrastro, tíos y hermanos ayudan en la crianza diaria. Esta red no solo le permite trabajar, sino también transmitir valores sólidos a sus hijos, como hicieron sus propios padres pese a estar separados.

Khloé reveló que su mayor aprendizaje ha sido aceptar ayuda sin culpas y encontrar fortaleza en la comunidad. “No se puede criar sola. Necesitamos tribu”, afirmó. La comunicación abierta con sus hijos también es fundamental: responde con sinceridad a sus preguntas sobre la separación y les asegura que ambos padres están presentes.

Romper tabúes y hablar claro, el consejo de Khloé Kardashian

Para Kardashian, hablar abiertamente de las dificultades de la maternidad es vital. Asegura que muchas madres se sienten solas o culpables por no cumplir con estándares imposibles. “Decir que necesitas ayuda no es debilidad”, afirmó. También subrayó que, en redes sociales, solo se muestra una parte de la realidad, lo cual puede generar expectativas poco saludables.

Su mensaje final es claro: aunque imperfecta, su experiencia como madre ha sido su mayor fuente de plenitud. «La maternidad no es perfecta, pero es lo más real que tengo».

