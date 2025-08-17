Kendry Páez debuta en la Ligue 1 con victoria del Racing de Estrasburgo ante Metz

El volante ecuatoriano Kendry Páez debutó en la Ligue 1 al ingresar al minuto 80 en la victoria 0-1 del Racing de Estrasburgo sobre el Metz, el 17 de agosto de 2025, en el Stade Saint-Symphorien, Francia, como parte de su cesión desde el Chelsea para adaptarse al fútbol europeo.

Páez, cedido por el Chelsea, entró al campo en el minuto 80 en reemplazo del mediocampista británico Samuel Amo-Ameyaw, cuando el marcador aún estaba 0-0. Seis minutos después, el argentino Joaquín Panichelli anotó el gol de la victoria con un cabezazo, tras un centro preciso de Dilane Bakwa, quien había ingresado al minuto 55 por Abdoul Ouattara.

Durante los 10 minutos que estuvo en el terreno, Páez mostró movilidad por ambas bandas, participando activamente en el ataque y colaborando en tareas defensivas con retrocesos puntuales. Su ingreso aportó frescura al equipo en los momentos finales del encuentro, que se definió por el gol de Panichelli al minuto 86. Este triunfo posiciona al Estrasburgo con 3 puntos en la primera jornada de la Ligue 1, en un partido que marcó el debut oficial del ecuatoriano en una liga europea.

Páez, de 18 años, llegó al Racing de Estrasburgo en calidad de préstamo desde el Chelsea, club que adquirió sus derechos en junio de 2023 desde el Independiente del Valle, pero no pudo incorporarlo hasta mayo de 2025, tras cumplir la mayoría de edad. La cesión al Estrasburgo, parte del grupo BlueCo (también propietario del Chelsea), busca que el joven mediocampista gane experiencia en una liga competitiva como la Ligue 1 antes de integrarse al plantel londinense.

Un debut con proyección europea

El Estrasburgo, dirigido por Liam Rosenior, tuvo un sólido desempeño en la temporada 2024/2025, terminando en el séptimo puesto de la Ligue 1 y clasificando a los playoffs de la Conference League. En este contexto, Páez se une a un equipo con ambiciones de consolidarse en los puestos europeos, acompañado por otros jóvenes talentos como el estadounidense Caleb Wiley y el colombiano Oscar Perea. Su debut oficial en el Metz vs. Estrasburgo, aunque breve, mostró destellos de su capacidad técnica y versatilidad, características que lo llevaron a ser el jugador más joven en marcar con la selección de Ecuador a los 16 años.

Antes del debut en la Ligue 1, Páez ya había sumado minutos en un amistoso frente al Mainz 05 el 9 de agosto de 2025, donde fue titular con el equipo B del Estrasburgo, aunque el encuentro terminó en derrota 2-1. Su adaptación progresiva al ritmo del fútbol europeo, marcada por su participación en entrenamientos desde el 5 de agosto, indica que el ecuatoriano está en proceso de asimilar la intensidad táctica y física de la Ligue 1.

El próximo desafío del Estrasburgo será el jueves 21 de agosto ante el Brøndby IF en la revancha de los playoffs de la Conference League, tras caer 1-2 en el partido de ida. Páez podría tener minutos en este encuentro crucial para avanzar en la competición europea.

Próximos retos en la Ligue 1 y Europa

En la segunda jornada de la Ligue 1, el Racing de Estrasburgo enfrentará al Nantes el domingo 24 de agosto de 2025, un equipo que en la primera fecha se midió al PSG de otro ecuatoriano, Willian Pacho. Este partido representará una nueva oportunidad para que Páez sume minutos y continúe su adaptación al fútbol francés. Su rol como revulsivo, como se vio ante el Metz, podría consolidarse en un equipo que busca rotar jugadores ante el exigente calendario de liga y competiciones europeas.

El impacto del fútbol ecuatoriano en Europa

El debut de Páez en la Ligue 1 se suma al creciente protagonismo de los futbolistas ecuatorianos en Europa. Jugadores como Moisés Caicedo (Chelsea), Pervis Estupiñán (AC Milán) y, Piero Hincapié en el Bayer Leverkusen, y Willian Pacho (PSG) han elevado el perfil del fútbol ecuatoriano, y Páez, considerado una de las mayores promesas de Sudamérica, está llamado a seguir sus pasos. Su contrato con el Chelsea, vigente hasta 2030, y su cesión al Estrasburgo son parte de un plan estratégico para forjar su carrera en la élite.

El Racing de Estrasburgo, con un promedio de edad de 22,6 años, es uno de los equipos más jóvenes de las cinco grandes ligas europeas, lo que lo convierte en un entorno ideal para el desarrollo de Páez. Su debut en el Stade Saint-Symphorien marca el inicio de una etapa clave en su trayectoria, con la expectativa de que sus minutos en el campo aumenten en los próximos compromisos.