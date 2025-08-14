COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Karpaty oficializa cesión de Diego Palacios hasta mediados de 2026

El ecuatoriano Diego Palacios fue cedido por Corinthians al Karpaty Lviv de Ucrania hasta mediados de 2026, buscando minutos y un nuevo impulso en Europa.
Diego Palacios jugará en el Karpaty de Ucrania hasta mediados del 2026.
Diego Palacios jugará en el Karpaty de Ucrania hasta mediados del 2026.

El lateral izquierdo Diego Palacios fue anunciado este jueves 14 de agosto de 2025 como nuevo jugador del Karpaty Lviv de Ucrania, con el objetivo de sumar minutos y recuperar protagonismo tras una temporada limitada en Brasil.

El Karpaty Lviv, equipo de la Premier League de Ucrania, oficializó la incorporación del defensa ecuatoriano Diego Palacios, de 26 años, mediante un préstamo desde el Corinthians de Brasil. El acuerdo se extenderá hasta julio de 2026, coincidiendo con el final de la temporada europea, e incluye una opción de compra para el club ucraniano. Palacios, conocido como ‘Chiqui’, llega con la meta de consolidarse como titular y recuperar su nivel competitivo.

Trayectoria de Palacios

Nacido en Guayaquil el 12 de julio de 1999, Palacios inició su carrera profesional en Aucas en 2016. En 2018, dio su primer salto a Europa al fichar por el Willem II de la Eredivisie holandesa, donde jugó 26 partidos en la temporada 2018-2019. Posteriormente, en 2019, se trasladó a la MLS con el Los Angeles FC, disputando 82 encuentros y ganando la MLS Cup 2022. En 2024, firmó con el Corinthians hasta diciembre de 2027, pero una lesión lo mantuvo fuera durante casi toda la temporada, limitándolo a solo cuatro partidos en 2025, todos en el Campeonato Paulista.

La falta de minutos en el Corinthians, donde competía con laterales como Fabrizio Angileri, Matheus Bidu y Hugo, motivó su salida. El técnico Dorival Júnior no lo incluyó en sus planes, y el club, que enfrenta un transfer ban desde el 12 de agosto de 2025, busca reducir su masa salarial.

Un nuevo reto en Ucrania

El Karpaty Lviv, fundado en 1963 y ubicado en Lviv, terminó la temporada 2024-2025 en la sexta posición de la Premier League de Ucrania, a 24 puntos del campeón Dinamo de Kiev. El club, conocido como los ‘Leones’, apuesta por Palacios para reforzar su defensa. La cesión hasta mediados de 2026 ofrece al ecuatoriano una oportunidad para sumar minutos en una liga competitiva y mantenerse en el radar de la Selección Ecuatoriana, donde ha jugado 12 partidos y formó parte del plantel en el Mundial de Qatar 2022.

Impacto en la Selección Ecuatoriana

Palacios, con 169 cm de altura y un estilo de juego dinámico, espera que esta experiencia en Europa lo ayude a recuperar un lugar en la Tri de cara al Mundial 2026. Su última convocatoria fue en 2023, y la falta de continuidad en Brasil lo relegó de las recientes listas. El lateral busca “relanzar su carrera” en Ucrania para competir por un puesto en la selección.

Contexto del traspaso

El préstamo de Palacios se enmarca en la estrategia del Corinthians para liberar espacio en su plantilla. Además de Palacios, el club cedió al lateral derecho Léo Mana al Criciúma hasta el final de la Serie B 2025. El Karpaty, por su parte, anunció el fichaje con entusiasmo, destacando la experiencia internacional de Palacios en un comunicado. 

Perspectivas en Europa

Esta es la segunda experiencia europea de Palacios tras su paso por el Willem II. La Premier League de Ucrania, aunque menos mediática que otras ligas europeas, ofrece un escenario competitivo con clubes históricos como Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev. Si Palacios logra consolidarse, la opción de compra podría abrirle puertas a ligas más competitivas.

