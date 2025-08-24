Juventud Italiana conquista el ascenso en Manabí y va a Copa Ecuador 2026

Juventud Italiana se proclamó campeón del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí tras vencer en penales 3-5 a 11 de Mayo, logrando clasificar a la Copa Ecuador 2026. El cuadro mantense dirigido por Daniel Gavilanes alcanzó el título en un partido decisivo disputado en el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. Tras el empate 2-2 en el tiempo reglamentario, la definición se resolvió desde los doce pasos, donde Juventud Italiana mostró mayor efectividad.

En el compromiso de ida, disputado en el estadio Jocay de Manta, el marcador había terminado sin goles, dejando todo abierto para el choque de vuelta. La final despertó gran expectativa en la afición manabita por el nivel de ambos equipos y la posibilidad de acceder a la Copa Ecuador 2026.

Detalles del partido

El encuentro de vuelta inició con intensidad. 11 de Mayo abrió el marcador a los 3 minutos gracias a Jorge Villavicencio. Sin embargo, la visita reaccionó rápidamente con tanto de Jostyn Valencia a los 10. Minutos después, a los 14, Randol Solórzano puso en ventaja a Juventud Italiana. La paridad llegó a los 20, con gol de Washington Vera para el conjunto portovejense.

El empate 2-2 se mantuvo hasta el pitazo final, obligando a la tanda de penales. Allí, los jugadores de Juventud Italiana no fallaron ninguno de sus cinco cobros, mientras que en 11 de Mayo, César Batalla desperdició el segundo lanzamiento al estrellar su remate en el palo.

Efectividad en los penales

Por Juventud Italiana convirtieron Aldair Vásquez, Tito Chacón, Jorge Ruperti, Jerick Moreira y Jerry Angulo, quienes aseguraron la victoria desde el punto penal. Por el lado de 11 de Mayo marcaron Jefferson Troya, Armando Hernández y Alex Caicedo, pero el error de Batalla resultó determinante en la definición.

Tras el pitazo final y la ejecución de los penales, la Asociación de Fútbol de Manabí, presidida por Carlos Estrada, entregó los trofeos y medallas a los campeones y subcampeones en una ceremonia de premiación celebrada en el mismo escenario deportivo.

Clasificados a instancias nacionales

Con este resultado, Juventud Italiana aseguró el cupo como campeón provincial de Manabí a la Copa Ecuador 2026. También clasificaron a los play offs nacionales 11 de Mayo como subcampeón, Liga de Portoviejo en tercer lugar y Exapromo Costa en la cuarta posición.

El torneo provincial confirmó nuevamente el protagonismo de los clubes manabitas en las instancias de ascenso del fútbol ecuatoriano. Juventud Italiana se suma a la lista de equipos que representarán al balompié de la provincia en competencias nacionales, consolidando su presencia en el panorama futbolístico.

Movimientos en los banquillos

Tras caer ante Liga de Portoviejo en el partido por el tercer puesto, el club Exapromo Costa anunció la salida de su entrenador David Bravo. La directiva decidió prescindir de sus servicios luego de no cumplir con los objetivos deportivos trazados para la temporada.

En la edición 2024, Liga de Portoviejo se había consagrado campeón provincial, pero en esta ocasión no logró repetir el título. No obstante, la clasificación a los play offs nacionales le permite mantener aspiraciones de avanzar en el torneo ecuatoriano.