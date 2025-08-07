Juventud Italiana, 11 de Mayo y Liga de El Carmen avanzan a semifinales del torneo provincial

Juventud Italiana, 11 de Mayo y Liga Deportiva Universitaria de El Carmen avanzaron a las semifinales del torneo provincial de ascenso de Manabí el domingo 3 de agosto de 2025 en El Carmen, Manta y Portoviejo, tras superar a sus rivales en los cuartos de final para buscar un cupo en el Ascenso Nacional 2025.

Triunfo de Juventud Italiana

Juventud Italiana aseguró su pase a las semifinales del torneo provincial de ascenso de Manabí al vencer 2-0 a Grecia en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Estadio Jocay de Manta este 6 de agosto de 2025. Con un global de 4-1, el equipo mantense selló su clasificación gracias a un doblete de Jostin Valencia. En el partido de ida, Juventud Italiana había ganado 2-1.

Remontada de 11 de Mayo En el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo , 11 de Mayo derrotó 3-1 a Jipijapa FC en el partido de vuelta, logrando un global de 4-2. El encuentro comenzó con un gol tempranero de Dany Bacilio ( 7’ ) para Jipijapa , quien superó a Jeremy Colobón . Sin embargo, 11 de Mayo , dirigido por Edison Méndez , remontó en el segundo tiempo con goles de Washington Vera ( 58’ , remate de derecha), Jhon Santacruz ( 62’ , cabezazo tras centro de Klever Cheme ) y Jefferson Troya ( 82’ , remate de derecha), superando al arquero James Quiñónez .

Dominio de LDU El Carmen

Liga Deportiva Universitaria de El Carmen goleó 3-0 a Exapromo Costa en el Estadio Soson Paspalas de El Carmen, asegurando un global de 5-3 en la serie de cuartos de final. Los goles fueron obra de José Macías, en dos ocasiones y otros de Diego Garcés. El equipo local dominó el encuentro, aprovechando su fortaleza en casa.

Torneo de ascenso

El Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025, organizado por la AFM, comenzó el 10 de mayo con 24 equipos divididos en cuatro grupos. Tras la primera fase, 12 equipos avanzaron a la segunda, y los mejores ocho disputaron los cuartos de final. Los semifinalistas Juventud Italiana, 11 de Mayo, LDU El Carmen competirán el 9 de agosto por un lugar en la final provincial. El otro clasificado saldrá del duelo entre Liga de Portoviejo y Politécnico que juegan este 6 de agosto a las 19h30, en el estadio Reales Tamarindos.