Justin Timberlake revela que tiene la enfermedad de Lyme: ¿Se retira de la música?

El cantante y actor Justin Timberlake anunció este jueves 31 de julio de 2025 su diagnóstico de enfermedad de Lyme, una condición que afectó su salud durante la gira “Forget Tomorrow”.

La revelación se registró un día después de concluir la serie de conciertos que comenzó en abril de 2024, con el propósito de explicar los desafíos enfrentados tras críticas sobre su energía en escena.

Timberlake compartió detalles de su lucha personal, buscando aclarar malentendidos sobre su desempeño.

Justin Timberlake pensó en cancelar su gira mundial

A través de un mensaje en Instagram, Timberlake expresó: “Como muchos de ustedes saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras reflexiono sobre la gira y el tour de festivales, deseo contarles un poco de lo que me está pasando”.

Detalló que, además de otros problemas de salud, recibió el diagnóstico de enfermedad de Lyme, causado por la bacteria Borrelia, transmitida por picaduras de garrapatas. “Si han padecido esta enfermedad o conocen a alguien que la haya padecido, sabrán que vivir con ella puede ser despiadadamente debilitante, tanto mental como físicamente. Cuando me diagnosticaron el padecimiento, me conmocioné demasiado”, precisó el artista de 44 años.

Explicó que los síntomas, como dolor nervioso intenso, fatiga extrema y enfermedad general, lo llevaron a cuestionarse si debía abandonar la gira. Sin embargo, optó por continuar, afirmando: “Decidí que la alegría de presentarme era mucho mayor que el estrés pasajero que sentía mi cuerpo. Estoy muy feliz de haber seguido”.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme, común en áreas boscosas, se caracteriza por erupciones cutáneas, dolor y rigidez corporal, debilidad muscular y problemas en el sistema inmunitario, según información médica disponible.

Timberlake no detalló el estado de su condición ni su tratamiento, pero su decisión de seguir con más de 70 shows en Norteamérica y Europa resalta su compromiso con la gira, que terminó el 30 de julio de 2025 en Estambul.

La transparencia surge tras cancelaciones previas por salud, como un show en Columbus, Ohio, en febrero de 2025.

El impacto de la enfermedad en Justin Timberlake

La gira “Forget Tomorrow”, que promovió su álbum Everything I Thought It Was, generó críticas por su energía en presentaciones recientes, lo que motivó su aclaración.

Timberlake agradeció a su familia, incluyendo a su esposa Jessica Biel y sus hijos Silas y Phineas, y a su equipo por el apoyo. «Para Jess, Silas y Phin… Nada es más poderoso que su amor incondicional. Son mi corazón y mi hogar. Estoy en camino…», escribió para ellos.

El famoso cantante cerró su mensaje expresando incertidumbre sobre su futuro en los escenarios, pero celebró los momentos compartidos con sus fanáticos. «¡Honestamente no sé cuál es mi futuro en el escenario, pero siempre voy a apreciar esta carrera! Ha sido algo de LEYENDA para mí», finalizó. (13).